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Posted 3 сентября 2014, 04:13

Published 3 сентября 2014, 04:13

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

В Хабаровском крае открылась новая изба-читальня

3 сентября 2014, 04:13
Она появилась благодаря региональной программе поддержки местных инициатив

В селе Бичевая Хабаровского края открылась новая библиотека. Это событие стало возможным благодаря программе поддержки местных инициатив, в которой принимают участие 11 поселений края. На общем собрании жители Бичевой решили, что новая библиотека — наиболее необходимый объект.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, 1 % от общей стоимости избы-читальни собрали местные жители, 5 % выделила администрация сельского поселения, а краевой бюджет помог одним миллионом рублей.

На данный момент это первый завершённый проект, реализованный в рамках этой программы. До середины осени 2014 года в Хабаровском, имени Лазо, Бикинском и Вяземском районах завершат ещё 12 подобных проектов. По информации РИА «Восток-Медиа», среди них хоккейная коробка в селе Ильинка. Она будет многофункциональной — в тёплое время года на ней можно будет играть в баскетбол и волейбол. Коробка должна появиться в конце сентября.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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