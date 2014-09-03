В Хабаровском крае открылась новая изба-читальня

На данный момент это первый завершённый проект, реализованный в рамках этой программы. До середины осени 2014 года в Хабаровском, имени Лазо, Бикинском и Вяземском районах завершат ещё 12 подобных проектов. По информации РИА «Восток-Медиа», среди них хоккейная коробка в селе Ильинка. Она будет многофункциональной — в тёплое время года на ней можно будет играть в баскетбол и волейбол. Коробка должна появиться в конце сентября.