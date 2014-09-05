Жители Белогорска жалуются на рост цен

Posted 5 сентября 2014, 08:10
Published 5 сентября 2014, 08:10
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
На горячую линию по контролю за ценами в администрации Белогорска поступили первые сигналы о подорожании продуктов питания. Как уточнили в пресс-службе главы города, на дороговизну пожаловались уже пять местных жителей. Они сообщили о росте цен на сыворотку, сардельки, куриную голень и окорочка.
РИА "Восток-Медиа" ранее сообщало, что белогорцы с конца августа могут самостоятельно контролировать стоимость продуктов питания в магазинах города. Жалобы на слишком жадных предпринимателей, которые используют ажиотаж вокруг запрета ряда импортных продуктов из стран Запада в корыстных целях и необоснованно меняют цифры на ценниках, принимают в рабочее время по телефону: 2-38-22. Кроме того, на официальном портале Белогорска в Интернете продолжает работать специальная рубрика "Сообщи, где резко выросли цены на продукты питания". Пользователям мировой Сети, которые заметят подозрительно внезапный рост стоимости овощей, фруктов, мяса, рыбы и других товаров в магазинах города, предлагают заполнить на этом сайте простую форму. В ней нужно указать свои контактные данные, адрес торговой точки, наименование покупки и страну происхождения, а также примерный размер повышения цены.
Горожане зафиксировали повышение цен в двух магазинах и на одной торговой базе Белогорска.
"На указанные торговые точки выезжает специалист, фиксирует стоимость реализуемого товара. В случае если завышение цены действительно подтверждается, то информация о факте направляется в министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области", — объяснила порядок действий специалистов администрации заместитель главы Белогорска по экономике Валентина Дацко.
Все поступившие на горячую линию жалобы подтвердились. Однако цены выросли не очень сильно. Владельцы магазинов объяснили подорожание тем, что ценники в большую сторону переписали оптовики. Информацию об этом чиновники городской администрации передали своим коллегам в правительстве Амурской области.
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