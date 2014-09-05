Жители Белогорска жалуются на рост цен

РИА "Восток-Медиа" ранее сообщало, что белогорцы с конца августа могут самостоятельно контролировать стоимость продуктов питания в магазинах города. Жалобы на слишком жадных предпринимателей, которые используют ажиотаж вокруг запрета ряда импортных продуктов из стран Запада в корыстных целях и необоснованно меняют цифры на ценниках, принимают в рабочее время по телефону: 2-38-22. Кроме того, на официальном портале Белогорска в Интернете продолжает работать специальная рубрика "Сообщи, где резко выросли цены на продукты питания". Пользователям мировой Сети, которые заметят подозрительно внезапный рост стоимости овощей, фруктов, мяса, рыбы и других товаров в магазинах города, предлагают заполнить на этом сайте простую форму. В ней нужно указать свои контактные данные, адрес торговой точки, наименование покупки и страну происхождения, а также примерный размер повышения цены.