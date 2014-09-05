Жители Андреевки в воскресенье выйдут на митинг против базы "Океан"

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» участники митинга, его главная цель ­– привлечь внимание правоохранительных структур и органов местной власти к проблеме свободного доступа жителей и гостей села Андреевка к морю. Из-за появления ограды людям приходится обходить довольной большой участок, чтобы попасть на этот пляж. Местные жители утверждают, что эта прибрежная территория находится в составе земель общего пользования. Ранее агентство уже сообщало, что представители инициативной группы сельчан написали жалобы в полицию и прокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников базы отдыха. Однако, в течение месяца не дождавшись ответа, они решили митинговать. Сначала с согласованием акции протеста возникли проблемы, но после исправления неточностей в документах сотрудники администрации Зарубинского городского поселения узаконили проведение митинга.