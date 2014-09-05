Жители Андреевки в воскресенье выйдут на митинг против базы "Океан"

Posted 5 сентября 2014, 01:12
Published 5 сентября 2014, 01:12
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
Инициативная группа жителей села Андреевка Хасанского района организует митинг против платы за вход на прибрежную территорию, арендуемую базой отдыха «Океан» компании «В-Лазер». Недовольство местных жителей вызвало появление на пути к морю преграды в виде забора, а также охраны, взимающей за проход к морю 100 рублей с человека. Акция протеста пройдёт 8 сентября в 15 часов на побережье в бухте Троица около базы отдыха.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» участники митинга, его главная цель – привлечь внимание правоохранительных структур и органов местной власти к проблеме свободного доступа жителей и гостей села Андреевка к морю. Из-за появления ограды людям приходится обходить довольной большой участок, чтобы попасть на этот пляж. Местные жители утверждают, что эта прибрежная территория находится в составе земель общего пользования. Ранее агентство уже сообщало, что представители инициативной группы сельчан написали жалобы в полицию и прокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников базы отдыха. Однако, в течение месяца не дождавшись ответа, они решили митинговать. Сначала с согласованием акции протеста возникли проблемы, но после исправления неточностей в документах сотрудники администрации Зарубинского городского поселения узаконили проведение митинга.
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