Известный художник собирает во Владивостоке фантастический автомобиль

По словам Георгия, идея о создании отечественного автомобиля пришла так: художник стал изучать специфику и проблемы региона и решил сделать в приморской столице полноценный проект: «Владивосток – один из автомобильных центров страны. А построенные к саммиту АТЭС дороги и мосты можно воспринимать как правительственную трассу, своеобразную "золотую дорогу президента"». Поэтому художник создаёт машину, которая не только могла бы передвигаться, но и одновременно была арт-объектом.