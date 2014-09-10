Известный художник собирает во Владивостоке фантастический автомобиль

Posted 10 сентября 2014, 02:01
Published 10 сентября 2014, 02:01
Modified 17 сентября 2022, 11:35
Updated 17 сентября 2022, 11:35
В начале октября во Владивостоке откроется выставка известного российского художника Георгия Острецова. Она называется «Автотранс "НП"». Иллюстрации проекта «Новое правительство» все желающие смогут посмотреть в центре современного искусства «Заря».
Одним из главных объектов предстоящей композиции станет концепт-кар, который художник собирает со своей командой. Планируется, что фантастический автомобиль уже в конце сентября проедет по мостам приморской столицы.
По словам Георгия, идея о создании отечественного автомобиля пришла так: художник стал изучать специфику и проблемы региона и решил сделать в приморской столице полноценный проект: «Владивосток – один из автомобильных центров страны. А построенные к саммиту АТЭС дороги и мосты можно воспринимать как правительственную трассу, своеобразную "золотую дорогу президента"». Поэтому художник создаёт машину, которая не только могла бы передвигаться, но и одновременно была арт-объектом.
Над проектом «Новое правительство» Георгий Острецов работает больше 15 лет. В своём творчестве он демонстрирует утопическую политическую силу, реализованную в легкочитаемых и ярких образах политических, общественных и эстетических феноменов. Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства и Русского музея.
Выставка начнётся 3 октября и продлится до 30 ноября.