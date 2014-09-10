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Posted 10 сентября 2014, 02:01

Published 10 сентября 2014, 02:01

Modified 17 сентября 2022, 11:35

Updated 17 сентября 2022, 11:35

Известный художник собирает во Владивостоке фантастический автомобиль

10 сентября 2014, 02:01
Создание концепт-кара приурочено к выставке

В начале октября во Владивостоке откроется выставка известного российского художника Георгия Острецова. Она называется «Автотранс "НП"». Иллюстрации проекта «Новое правительство» все желающие смогут посмотреть в центре современного искусства «Заря».

Одним из главных объектов предстоящей композиции станет концепт-кар, который художник собирает со своей командой. Планируется, что фантастический автомобиль уже в конце сентября проедет по мостам приморской столицы.

По словам Георгия, идея о создании отечественного автомобиля пришла так: художник стал изучать специфику и проблемы региона и решил сделать в приморской столице полноценный проект: «Владивосток – один из автомобильных центров страны. А построенные к саммиту АТЭС дороги и мосты можно воспринимать как правительственную трассу, своеобразную "золотую дорогу президента"». Поэтому художник создаёт машину, которая не только могла бы передвигаться, но и одновременно была арт-объектом.

Над проектом «Новое правительство» Георгий Острецов работает больше 15 лет. В своём творчестве он демонстрирует утопическую политическую силу, реализованную в легкочитаемых и ярких образах политических, общественных и эстетических феноменов. Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства и Русского музея.

Выставка начнётся 3 октября и продлится до 30 ноября.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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