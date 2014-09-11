Жителей Приморья будут жёстче наказывать за незаконные свалки

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого Законодательного собрания, сегодня на заседании комитета по региональной политике и законности депутаты приняли в третьем чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Они предусматривают, что за нарушение правил складирования мусора и отходов теперь недобросовестным гражданам придётся платить от 3 до 30 тысяч рублей. Аналогичное наказание для должностных лиц составит от 10 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.