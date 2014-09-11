Жителей Приморья будут жёстче наказывать за незаконные свалки

Posted 11 сентября 2014, 07:44
Published 11 сентября 2014, 07:44
Modified 17 сентября 2022, 11:35
Updated 17 сентября 2022, 11:35
Приморские депутаты решили победить несанкционированные свалки. С этой целью они решили серьёзно ужесточить штрафы за выброс мусора в неположенных местах.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого Законодательного собрания, сегодня на заседании комитета по региональной политике и законности депутаты приняли в третьем чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Они предусматривают, что за нарушение правил складирования мусора и отходов теперь недобросовестным гражданам придётся платить от 3 до 30 тысяч рублей. Аналогичное наказание для должностных лиц составит от 10 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.
Необходимость принятия подобных мер, отметили в пресс-службе, возникла из-за роста числа стихийных свалок на территории края. В настоящее время, по федеральному законодательству, отменено получение лицензии для транспортировки отходов. В итоге вывозом мусора занимаются все желающие, имеющие транспорт. И, экономя на утилизации отходов, они часто вывозят их куда угодно. Стихийные свалки и горы мусора появляются в лесу, на полях, у водоёмов, в оврагах, на откосах, иногда прямо поблизости от жилых кварталов.
С ужесточением санкций к подобным нарушителям приморские депутаты надеются на решение проблемы несанкционированного складирования мусора и отходов. Окончательно принятые поправки депутаты краевого Законодательного собрания должны утвердить 24 сентября на своём очередном заседании.