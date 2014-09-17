Девушка из Белогорска стала чемпионкой мира

Posted 17 сентября 2014, 09:37
Published 17 сентября 2014, 09:37
Modified 17 сентября 2022, 11:33
Updated 17 сентября 2022, 11:33
Жительница Белогорска Анна Пузанова стала чемпионкой мира по кикбоксингу. Как сообщила пресс-служба главы города, 17-летняя спортсменка в составе сборной России ездила на международное первенство по этому виду спорта в итальянский город Римини. Участие в нём приняли больше тысячи бойцов из полусотни стран.
Всемирная ассоциация кикбоксерских организаций проводила на этом курорте всемирный смотр молодых спортсменов и кадетов. На ринг выходили кикбоксеры из самых разнообразных возрастных категорий. Россияне завоевали первое командное место, собрав 14 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали.
Анна Пузанова из Белогорска стала первой среди девушек в категории 16-17 лет до 70 килограммов. Как рассказал тренер дальневосточной спортсменки Алексей Тищенко, его подопечная кикбоксингом занимается всего лишь год. За это время она успела стать призёром областных, дальневосточных соревнований, а также чемпионкой всероссийского турнира по тайскому боксу.