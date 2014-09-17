Девушка из Белогорска стала чемпионкой мира

Анна Пузанова из Белогорска стала первой среди девушек в категории 16-17 лет до 70 килограммов. Как рассказал тренер дальневосточной спортсменки Алексей Тищенко, его подопечная кикбоксингом занимается всего лишь год. За это время она успела стать призёром областных, дальневосточных соревнований, а также чемпионкой всероссийского турнира по тайскому боксу.