В Хабаровске вскрыли секретный конверт учений "Восток-2014"

Posted 18 сентября 2014, 23:27
Published 18 сентября 2014, 23:27
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Самые масштабные в этом году учения Вооружённых сил России стартовали сегодня, 19 сентября, в Хабаровске. В 10 часов по местному времени в штабе Восточного военного округа командующий войсками вскрыл секретный конверт, в котором содержалась информация о деталях манёвров «Восток-2014». Армейские подразделения на восточных рубежах страны только что прошли внезапную проверку боеготовности. 11 сентября её распорядился провести президент Путин. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что помимо штатных военнослужащих в гарнизоны отправились около 5 тысяч резервистов. Официально проверка боеготовности завершилась 18 сентября. Однако для большинства запасников курс переподготовки на этом не закончился.
Одна из частей, где по тревоге в ружьё встал весь личный состав, — 14-я гвардейская Барановичская бригада, расположенная в районе села Вятское Хабаровского края. Её образовали в 1942 году. Своё название бригада получила в честь советских войск у белорусского города Барановичи во время Второй мировой войны.
Учения «Восток-2014» продлятся в регионах ДФО до 25 сентября. Сегодня основные манёвры пройдут на полигонах Хабаровского края. Затем эстафету примут Камчатка, Сахалин, Приморье и другие территории.
На недавнем заседании коллегии Минобороны глава этого ведомства Сергей Шойгу сообщил, что на учениях «Восток-2014» вооружённые силы апробируют обеспечение ракетами боевых соединений, действующих на различных операционных направлениях и на большом удалении друг от друга. Если этот опыт покажет себя удачным во время дальневосточных манёвров, то в каждом военном округе страны могут появиться технические ракетные базы.
В ряде региональных СМИ появлялась информация о том, что за манёврами в ходе учений «Восток-2014» главнокомандующий Владимир Путин будет наблюдать лично. Однако до сих пор эти сведения его администрация не подтвердила и не опровергла. Летом 2012 года бывший тогда президентом Дмитрий Медведев приезжал во Владивосток и участвовал в манёврах «Восток-2012».