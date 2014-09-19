В Хабаровске вскрыли секретный конверт учений "Восток-2014"

Самые масштабные в этом году учения Вооружённых сил России стартовали сегодня, 19 сентября, в Хабаровске. В 10 часов по местному времени в штабе Восточного военного округа командующий войсками вскрыл секретный конверт, в котором содержалась информация о деталях манёвров «Восток-2014». Армейские подразделения на восточных рубежах страны только что прошли внезапную проверку боеготовности. 11 сентября её распорядился провести президент Путин. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что помимо штатных военнослужащих в гарнизоны отправились около 5 тысяч резервистов. Официально проверка боеготовности завершилась 18 сентября. Однако для большинства запасников курс переподготовки на этом не закончился.