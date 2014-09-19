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Posted 18 сентября 2014, 23:27

Published 18 сентября 2014, 23:27

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В Хабаровске вскрыли секретный конверт учений "Восток-2014"

18 сентября 2014, 23:27
На Дальнем Востоке сразу после внезапной проверки боеготовности ВВО стартовали самые масштабные учения этого года

Самые масштабные в этом году учения Вооружённых сил России стартовали сегодня, 19 сентября, в Хабаровске. В 10 часов по местному времени в штабе Восточного военного округа командующий войсками вскрыл секретный конверт, в котором содержалась информация о деталях манёвров «Восток-2014». Армейские подразделения на восточных рубежах страны только что прошли внезапную проверку боеготовности. 11 сентября её распорядился провести президент Путин. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что помимо штатных военнослужащих в гарнизоны отправились около 5 тысяч резервистов. Официально проверка боеготовности завершилась 18 сентября. Однако для большинства запасников курс переподготовки на этом не закончился.

Одна из частей, где по тревоге в ружьё встал весь личный состав, — 14-я гвардейская Барановичская бригада, расположенная в районе села Вятское Хабаровского края. Её образовали в 1942 году. Своё название бригада получила в честь советских войск у белорусского города Барановичи во время Второй мировой войны.

Учения «Восток-2014» продлятся в регионах ДФО до 25 сентября. Сегодня основные манёвры пройдут на полигонах Хабаровского края. Затем эстафету примут Камчатка, Сахалин, Приморье и другие территории.

На недавнем заседании коллегии Минобороны глава этого ведомства Сергей Шойгу сообщил, что на учениях «Восток-2014» вооружённые силы апробируют обеспечение ракетами боевых соединений, действующих на различных операционных направлениях и на большом удалении друг от друга. Если этот опыт покажет себя удачным во время дальневосточных манёвров, то в каждом военном округе страны могут появиться технические ракетные базы.

В ряде региональных СМИ появлялась информация о том, что за манёврами в ходе учений «Восток-2014» главнокомандующий Владимир Путин будет наблюдать лично. Однако до сих пор эти сведения его администрация не подтвердила и не опровергла. Летом 2012 года бывший тогда президентом Дмитрий Медведев приезжал во Владивосток и участвовал в манёврах «Восток-2012».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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