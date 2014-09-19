vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября 2014, 23:01

Published 18 сентября 2014, 23:01

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

В Приморье группа туристов застряла на водопаде Шаман

18 сентября 2014, 23:01
Сюжет
Происшествие
На помощь людям в район Амгу вылетел вертолёт со спасателями

Накануне вечером в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в глухой тайге в Тернейском районе застряла группа туристов.

Всего около 25 путешественников, отправившихся полюбоваться на один из красивейших водопадов Приморья – водопад Шаман, оказались в бедственном положении. Туристы застряли на личных автомобилях примерно в 46 - 49 километрах от посёлка Амгу, продукты закончились, выбраться самостоятельно они не могут и просят о помощи.

Сегодня в 9 утра на помощь бедствующим в Тернейский район вылетел вертолёт Ми-8 АСЦ ДВРЦ МЧС России с 6 спасателями на борту.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ещё 9 сентября река Амгу в результате сильных осадков вышла из берегов. Вода подтопила десятки домов в одноименном посёлке, разрушила дороги и мосты от Амгу до Тернея. В настоящее время жители затопленных домов вернулись в свои жилища, в посёлке восстановлено электричество, спасатели расчищают придомовые территории, восстанавливают дороги и мостовые переходы.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика