В Приморье группа туристов застряла на водопаде Шаман

Всего около 25 путешественников, отправившихся полюбоваться на один из красивейших водопадов Приморья – водопад Шаман, оказались в бедственном положении. Туристы застряли на личных автомобилях примерно в 46 - 49 километрах от посёлка Амгу, продукты закончились, выбраться самостоятельно они не могут и просят о помощи.