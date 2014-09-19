В Приморье группа туристов застряла на водопаде Шаман

Posted 18 сентября 2014, 23:01
Published 18 сентября 2014, 23:01
Modified 15 декабря 2023, 06:48
Updated 15 декабря 2023, 06:48
Накануне вечером в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в глухой тайге в Тернейском районе застряла группа туристов.
Всего около 25 путешественников, отправившихся полюбоваться на один из красивейших водопадов Приморья – водопад Шаман, оказались в бедственном положении. Туристы застряли на личных автомобилях примерно в 46 - 49 километрах от посёлка Амгу, продукты закончились, выбраться самостоятельно они не могут и просят о помощи.
Сегодня в 9 утра на помощь бедствующим в Тернейский район вылетел вертолёт Ми-8 АСЦ ДВРЦ МЧС России с 6 спасателями на борту.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ещё 9 сентября река Амгу в результате сильных осадков вышла из берегов. Вода подтопила десятки домов в одноименном посёлке, разрушила дороги и мосты от Амгу до Тернея. В настоящее время жители затопленных домов вернулись в свои жилища, в посёлке восстановлено электричество, спасатели расчищают придомовые территории, восстанавливают дороги и мостовые переходы.