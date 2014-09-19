Владивостокцы сразятся на мечах в эти выходные

Posted 19 сентября 2014, 03:41
Published 19 сентября 2014, 03:41
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Сегодня в 18:00 в Приморском театре оперы и балета состоится закрытие 12-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». По синей ковровой дорожке вновь пройдут звёзды мирового кинематографа и деятели культуры. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что как минимум два человека, Эдриан Броуди и Владимир Меньшов, уже уехали из фестивального Владивостока. Голливудский актёр, кроме того, не присутствовал и на открытии.
В субботу в приморской столице пройдёт отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». С 17:00 в баре «Чкалов» все желающие могут побороться за участие в «Открой рот. Азия» и финале конкурса «Открой рот. Россия».
В 21:15 уличный кинотеатр организует вечер немого кино. На Спортивной набережной атмосферу создадут музыканты, ещё одной отличительной чертой мероприятия станет показ фильма онлайн. Устроители покажут ленту 1924 года, которая называется «Шерлок Младший».
Вечером, в 22:30, популярная местная рэгги-группа «Марлины» отметит свой день рождения в клубе BSB. Билеты можно будет купить с 19:00.
В воскресенье жители и гости города посетят фримаркет – ярмарку, в ходе которой можно отдать или приобрести вещи или услуги даром. Товары обязательно должны быть функциональными, то есть даже если они не нужны своему хозяину, их состояние должно быть пригодным для использования другими участниками фримаркета. Начнётся мероприятие в полдень, а закончится в 16:00, пройдёт ярмарка в здании гимназии № 2 на Океанском проспекте, 143.
Кроме того, в течение двух выходных дней жители и гости Владивостока смогут посетить несколько спортивных и театрализованных мероприятий.
На «Приморском кольце» в дрифт-битве сразятся российские и японские гонщики. Сегодня водители проходят квалификацию, а завтра пройдёт 5-й этап серии «РДС-Восток». 21 сентября в заездах примут участие настоящие профессионалы из Японии.
В субботу с 12:00 и до 17:00 воскресенья на Русском острове пройдёт фестиваль славянской культуры «Новолетие». В дневной программе праздника - молодецкие забавы и народные гулянья, а ночью – разжигание костров, купание в море и хождение по углям. Температура воды в бухтах у Русского острова, по сообщениям метеорологов, пока не ниже 19 градусов.
Также на два дня затянется открытый турнир «Владивостокская крепость - 2014», который пройдет в форте № 7. Гостей ждут игры, лучный тир, массовые бои, мастер-классы, средневековый театр, танцы, ярмарка и многое другое. Начало в 12:30.