Владивостокцы сразятся на мечах в эти выходные

В воскресенье жители и гости города посетят фримаркет – ярмарку, в ходе которой можно отдать или приобрести вещи или услуги даром. Товары обязательно должны быть функциональными, то есть даже если они не нужны своему хозяину, их состояние должно быть пригодным для использования другими участниками фримаркета. Начнётся мероприятие в полдень, а закончится в 16:00, пройдёт ярмарка в здании гимназии № 2 на Океанском проспекте, 143.