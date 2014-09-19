Власти Находки откроют новые автобусные маршруты

Posted 18 сентября 2014, 21:56
Published 18 сентября 2014, 21:56
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Власти приморской Находки приняли решение о создании двух новых автобусных маршрутов, а также назначили компании, которые будут их обслуживать. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало читателям об итогах прошедшего в городе масштабного исследования пассажиропотока, уже тогда мэрия собиралась менять транспортную схему города. Изменения в движении общественного транспорта Находки вступят в силу 1 октября.
Новые автобусы № 59 свяжут Южный и Северный микрорайоны через проспект Мира, а маршрутное такси № 20 проследует от «Рыбного порта» до «Шевченко». Кроме того, администрация городского округа совместно с Госавтоинспекцией и представителями учебно-производственного комбината, занимающегося подготовкой водителей, на конкурсной основе выбрали компании, которые будут перевозить пассажиров и обслуживать все городские маршруты. В список попали «Авто Экспресс Прим», «Центр развития спорта», «Ориент Авто», «АТП-НСРЗ» и «Приморское пассажирское автотранспортное предприятие». Причём вместе с рентабельными маршрутами коммерсанты должны обслуживать и перевозки с низким или нестабильным пассажиропотоком.
Возить жителей и гостей Находки будут 100 автобусов и маршрутных такси, если водители или перевозчики проштрафятся, власти наложат на них санкции. Полученные от компаний-штрафников деньги мэрия планирует пустить на установку информационных табличек на остановках, оформление уголков потребителей в автобусах, проведение конкурса профессионального мастерства или поощрение лучших водителей.