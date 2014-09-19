Власти Находки откроют новые автобусные маршруты

Новые автобусы № 59 свяжут Южный и Северный микрорайоны через проспект Мира, а маршрутное такси № 20 проследует от «Рыбного порта» до «Шевченко». Кроме того, администрация городского округа совместно с Госавтоинспекцией и представителями учебно-производственного комбината, занимающегося подготовкой водителей, на конкурсной основе выбрали компании, которые будут перевозить пассажиров и обслуживать все городские маршруты. В список попали «Авто Экспресс Прим», «Центр развития спорта», «Ориент Авто», «АТП-НСРЗ» и «Приморское пассажирское автотранспортное предприятие». Причём вместе с рентабельными маршрутами коммерсанты должны обслуживать и перевозки с низким или нестабильным пассажиропотоком.