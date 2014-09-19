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Posted 19 сентября 2014, 04:14

Published 19 сентября 2014, 04:14

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Жители Владивостока делятся идеями на благо города

19 сентября 2014, 04:14
В рамках фестиваля "Дни архитектуры" работает интерактивная площадка

Жители Владивостока могут поделиться идеями по поводу благоустройства своего города. В этом им поможет интерактивная карта, которая работает на сайте фестиваля «Дни архитектуры». Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что он пройдёт в приморской столице с 4 по 7 октября.

На данный момент интерактивная карта усыпана жёлтыми значками: так на ней изображаются идеи интернет-пользователей. Все они разбиты по соответствующим категориям, больше всего меток стоит в «Благоустройстве» и «Культуре». Владивостокцев обуревают самые разные идеи: от невообразимых до вполне реальных и осуществимых.

Так, один человек предложил построить мост или туннель от Чуркина до Эгершельда. Другие мечтают о многоярусных парковках в центре города. Любители коньков предложили сделать круглогодичные катки с искусственным льдом. Владивостокцы просят оборудовать город прогулочными зонами, парками в каждом микрорайоне и благоустроить уже существующие скверы, например, на улице Верхнепортовой. Также пользователи озаботились комфортом маломобильных граждан, строительством туалета на Спортивной набережной и установкой там же автоматов с бесплатной газировкой.

На карте обозначено желание одного из горожан перенести деловой центр города на Чуркин, а исторический освободить от офисов и огромного количества машин. Кто-то поделился мыслями об организации фестиваля «Птичьего молока» и водных экскурсий по Золотому рогу. Горожане просят сделать знаменитую Миллионку творческим кварталом, а также раскрасить все серые стены приморской столицы.

Помимо идей пользователи делятся и проблемами, большинство из них – транспортные.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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