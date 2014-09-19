Жители Владивостока делятся идеями на благо города

Так, один человек предложил построить мост или туннель от Чуркина до Эгершельда. Другие мечтают о многоярусных парковках в центре города. Любители коньков предложили сделать круглогодичные катки с искусственным льдом. Владивостокцы просят оборудовать город прогулочными зонами, парками в каждом микрорайоне и благоустроить уже существующие скверы, например, на улице Верхнепортовой. Также пользователи озаботились комфортом маломобильных граждан, строительством туалета на Спортивной набережной и установкой там же автоматов с бесплатной газировкой.