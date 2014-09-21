Сегодня Владивосток "откроет рот"

Сегодня в приморской столице впервые пройдут состязания по чтению вслух. В 18 часов в баре «Чкалов» состоится отборочный тур всероссийского чемпионата «Открой рот». Испытать свои силы приглашаются все желающие. Жюри будет оценивать технику чтения и артистизм.