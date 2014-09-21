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Posted 21 сентября 2014, 03:37

Published 21 сентября 2014, 03:37

Modified 17 сентября 2022, 11:33

Updated 17 сентября 2022, 11:33

Сегодня Владивосток "откроет рот"

21 сентября 2014, 03:37
Чемпионат по чтению вслух состоится в баре "Чкалов"

Сегодня в приморской столице впервые пройдут состязания по чтению вслух. В 18 часов в баре «Чкалов» состоится отборочный тур всероссийского чемпионата «Открой рот». Испытать свои силы приглашаются все желающие. Жюри будет оценивать технику чтения и артистизм.

Согласно правилам, участники читают вслух прозу или стихотворения. Причём тексты подбираются случайным образом – берётся книга с первой попавшейся закладкой. Выступления оцениваются жюри по шестибалльной системе. Для проведения состязаний во Владивосток приехали члены оргкомитета чемпионата «Открой рот» - заместитель директора Московского городского библиотечного центра Борис Куприянов и Макс Фетисов.

Победитель отборочного тура поедет в Красноярск, где 1 ноября примет участие в финале «Открой рот. Азия» и получит шанс выйти в финал чемпионата в Москве.

Мероприятие проходит при поддержке управления культуры администрации Владивостока и МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система".

По словам директора МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" Сергея Соловьёва, проект "Открой рот" - это беспрецедентное явление в современной российской культуре чтения, пропагандирующее любовь к печатной книге и литературе в целом.

Впервые чемпионат прошёл в Новосибирске в 2011 году, затем состоялся в Томске, Кемерово, Барнауле, а сегодня пройдёт во Владивостоке.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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