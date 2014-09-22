Два нетрезвых приморца погибли под колёсами авто

Утром в субботу по пути из Варфоломеевки в Лазаревку по неизвестным причинам перевернулись «Жигули». За рулём машины находился 62-летний рулевой, а на заднем сиденье - 58-летняя женщина и девочка 12 лет. Пассажирки были пристёгнуты, но всё равно заработали травмы головы. Врачи доставили их в больницу, где оказали необходимую помощь.