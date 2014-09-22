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Posted 21 сентября 2014, 23:06

Published 21 сентября 2014, 23:06

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Два нетрезвых приморца погибли под колёсами авто

21 сентября 2014, 23:06
Сюжет
Происшествие
Оба в момент аварии находились на проезжей части

За минувшие выходные две аварии закончились трагично для жителей Приморья: два мужчины в состоянии алкогольного опьянения оказались под колёсами машин в разных районах края.

Одно из этих ДТП случилось на 75-м километре трассы Осиновка – Рудная Пристань. В 21:00 водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado наехал на нетрезвого 64-летнего мужчину, сидевшего на правой полосе дороги. Пешеход погиб ещё до приезда скорой помощи.

Подобная авария произошла через час в селе Яковлевка. На этот раз в момент удара 56-летний мужчина шёл посередине проезжей части навстречу машинам. Смерть пешехода наступила практически мгновенно. Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, мужчину сбила полицейская машина. Сотрудник правоохранительных органов, находившийся за рулём, был трезв. Назначена служебная проверка, по результатам которой руководство примет решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о ДТП, которое произошло по вине лихача во Владивостоке. Мужчина сильно превысил скорость на трассе в районе магазина «Зелёный остров» на Чуркине и повредил несколько машин. В массовой аварии никто не пострадал.

Утром в субботу по пути из Варфоломеевки в Лазаревку по неизвестным причинам перевернулись «Жигули». За рулём машины находился 62-летний рулевой, а на заднем сиденье - 58-летняя женщина и девочка 12 лет. Пассажирки были пристёгнуты, но всё равно заработали травмы головы. Врачи доставили их в больницу, где оказали необходимую помощь.

Ещё одно ДТП с участием отечественного автомобиля случилось в Уссурийске. На улице Кирова, 10-б водитель иномарки не уступил дорогу «Жигулям», которые пользовались преимуществом на дороге. В результате пострадали пассажирки ВАЗа 44 и 78 лет. Обе получили ушиб грудной клетки, госпитализация им не понадобилась.

Всего за минувшие выходные в крае произошло 139 аварий, пострадали 33 человека, двое погибли.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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