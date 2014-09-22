"Кросс наций" собрал на Камчатке более 3,5 тысячи бегунов

Бегуны могли выбрать себе дистанцию по душе - на 2, 4, 6, 8 и 12 километров. Для VIP-персон дистанция составила 2014 метров, а для людей с ограниченными возможностями - 300 метров. Люди выходили на старт целыми семьями: например, семья Беляевых пришла в составе пяти человек. В номинация «Самый опытный» чествовали бегунов-долгожителей: 78-летнюю Антонину Карпову и 75-летнего Петра Пискарева. В кроссе приняли участие и дошкольники.