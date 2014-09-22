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Posted 22 сентября 2014, 06:20

Published 22 сентября 2014, 06:20

Modified 17 сентября 2022, 11:32

Updated 17 сентября 2022, 11:32

"Кросс наций" собрал на Камчатке более 3,5 тысячи бегунов

22 сентября 2014, 06:20
В забеге приняла участие 78-летняя спортсменка

В минувшее воскресенье 3640 камчатцев вышли на старт «Кросса наций» - Всероссийского дня бега. Любители активного образа жизни собрались на лыжной базе «Лесная» в Петропавловске-Камчатском. Специалисты краевого министерства спорта и молодёжной политики отметили, что почти все субъекты РФ в этот день провели свои кроссы, Камчатка принимала участие во Всероссийском дне бега в 11-й раз.

Министр спорта и молодёжной политики Камчатского края Андрей Иванов с удовлетворением оценил состояние трасс и организацию мероприятия, в которой были задействованы Центр спортивной подготовки Камчатского края, ГИБДД, МЧС.

Бегуны могли выбрать себе дистанцию по душе - на 2, 4, 6, 8 и 12 километров. Для VIP-персон дистанция составила 2014 метров, а для людей с ограниченными возможностями - 300 метров. Люди выходили на старт целыми семьями: например, семья Беляевых пришла в составе пяти человек. В номинация «Самый опытный» чествовали бегунов-долгожителей: 78-летнюю Антонину Карпову и 75-летнего Петра Пискарева. В кроссе приняли участие и дошкольники.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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