Половина беженцев из Украины нашли работу в Приморье

Posted 23 сентября 2014, 03:52
Published 23 сентября 2014, 03:52
Modified 17 сентября 2022, 11:31
Updated 17 сентября 2022, 11:31
Специалисты департамента труда и социального развития Приморского края сообщили, что более 47 процентов вынужденных переселенцев из Украины, стремящихся найти работу в крае, уже трудоустроены. Специально для них служба занятости подобрала около трёх с половиной тысяч вакансий. Среди них 878 вакансий предусматривают обеспечение работников жильём.
Директор департамента Лилия Лаврентьева рассказала, что 763 вынужденных переселенца уже трудоустроились, причём в подавляющем большинстве самостоятельно. 239 граждан воспользовались услугами центров занятости, в этих случаях краевая администрация получила от работодателей соответствующие уведомления.
Специалисты центров занятости ежедневно работают в пунктах временного размещения, которые приняли уже более тысячи вынужденных переселенцев из Украины. Беженцам предлагают вакансии с зарплатой от 15 до 60 тысяч рублей: подобную зарплату заявляет база тралового флота на вакансию «маляр». Сотрудники департамента также отмечают, что более 80 процентов прибывших – граждане рабочих специальностей или вообще без специальности.