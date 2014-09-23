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Posted 23 сентября 2014, 03:52

Published 23 сентября 2014, 03:52

Modified 17 сентября 2022, 11:31

Updated 17 сентября 2022, 11:31

Половина беженцев из Украины нашли работу в Приморье

23 сентября 2014, 03:52
878 вакансий предусматривают служебное жильё

Специалисты департамента труда и социального развития Приморского края сообщили, что более 47 процентов вынужденных переселенцев из Украины, стремящихся найти работу в крае, уже трудоустроены. Специально для них служба занятости подобрала около трёх с половиной тысяч вакансий. Среди них 878 вакансий предусматривают обеспечение работников жильём.

Директор департамента Лилия Лаврентьева рассказала, что 763 вынужденных переселенца уже трудоустроились, причём в подавляющем большинстве самостоятельно. 239 граждан воспользовались услугами центров занятости, в этих случаях краевая администрация получила от работодателей соответствующие уведомления.

Специалисты центров занятости ежедневно работают в пунктах временного размещения, которые приняли уже более тысячи вынужденных переселенцев из Украины. Беженцам предлагают вакансии с зарплатой от 15 до 60 тысяч рублей: подобную зарплату заявляет база тралового флота на вакансию «маляр». Сотрудники департамента также отмечают, что более 80 процентов прибывших – граждане рабочих специальностей или вообще без специальности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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