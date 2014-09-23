Половина беженцев из Украины нашли работу в Приморье

Специалисты центров занятости ежедневно работают в пунктах временного размещения, которые приняли уже более тысячи вынужденных переселенцев из Украины. Беженцам предлагают вакансии с зарплатой от 15 до 60 тысяч рублей: подобную зарплату заявляет база тралового флота на вакансию «маляр». Сотрудники департамента также отмечают, что более 80 процентов прибывших – граждане рабочих специальностей или вообще без специальности.