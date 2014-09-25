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Posted 24 сентября 2014, 23:54

Published 24 сентября 2014, 23:54

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

Приморские полицейские проверяют обстоятельства смерти грудничка

24 сентября 2014, 23:54
Сюжет
Происшествие
Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено

Полицейские из Чугуевского района Приморья проводят проверку по факту смерти двухмесячного ребёнка. В дежурную часть местного отдела полиции о происшествии сообщил фельдшер скорой помощи.

На место трагедии выехали представители правоохранительных органов. Малыш скончался в Чугуевке в квартире дома на улице Комарова. На теле грудничка специалисты не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Материалы дела переданы в следственное управление для принятия процессуального решения.

Ранее РИА "Восток-Медиа" сообщало, что в селе Хороль зафиксирована смерть 6-месячного ребёнка. Малыш рос в неблагополучной семье с пьющей матерью и ещё четырьмя детьми. Во время очередного застолья мама ребёнка выпала из окна и попала в больницу. Дети остались с 60-летней бабушкой, однако малыш погиб, оставшись без присмотра. Полиция провела экспертизы и допросы, а также завела уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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