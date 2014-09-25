Приморские полицейские проверяют обстоятельства смерти грудничка

Posted 24 сентября 2014, 23:54
Published 24 сентября 2014, 23:54
Modified 15 декабря 2023, 06:48
Updated 15 декабря 2023, 06:48
Полицейские из Чугуевского района Приморья проводят проверку по факту смерти двухмесячного ребёнка. В дежурную часть местного отдела полиции о происшествии сообщил фельдшер скорой помощи.
На место трагедии выехали представители правоохранительных органов. Малыш скончался в Чугуевке в квартире дома на улице Комарова. На теле грудничка специалисты не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Материалы дела переданы в следственное управление для принятия процессуального решения.
Ранее РИА "Восток-Медиа" сообщало, что в селе Хороль зафиксирована смерть 6-месячного ребёнка. Малыш рос в неблагополучной семье с пьющей матерью и ещё четырьмя детьми. Во время очередного застолья мама ребёнка выпала из окна и попала в больницу. Дети остались с 60-летней бабушкой, однако малыш погиб, оставшись без присмотра. Полиция провела экспертизы и допросы, а также завела уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.