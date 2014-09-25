Приморские полицейские проверяют обстоятельства смерти грудничка

Ранее РИА "Восток-Медиа" сообщало, что в селе Хороль зафиксирована смерть 6-месячного ребёнка. Малыш рос в неблагополучной семье с пьющей матерью и ещё четырьмя детьми. Во время очередного застолья мама ребёнка выпала из окна и попала в больницу. Дети остались с 60-летней бабушкой, однако малыш погиб, оставшись без присмотра. Полиция провела экспертизы и допросы, а также завела уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.