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Posted 24 сентября 2014, 23:00

Published 24 сентября 2014, 23:00

Modified 17 сентября 2022, 11:31

Updated 17 сентября 2022, 11:31

В этом году Арсеньев отмечает 112 лет

24 сентября 2014, 23:00
Подарком для города станет фонтан

В Арсеньеве в ближайшие выходные пройдут мероприятия, посвящённые Дню города. Приморскому городу, названному в честь исследователя Уссурийского края, исполняется 112 лет. 26 сентября на Комсомольской площади в честь этого события торжественно откроют фонтан. А финалом празднования станет фейерверк 27 сентября.

Официально Днём города считается третья суббота сентября, однако местная администрация перенесла торжественные мероприятия на неделю позже. Муниципальная пресс-служба сообщает, что уже с 25 сентября в городе появится настроение праздника. В этот день на торжественной церемонии поздравят и наградят победителей конкурса «Арсеньев – наш дом» и проекта «Добрые дела – любимому городу» .

В субботу, 27 сентября, запланированы массовые гулянья. Организаторы праздника готовят тематические выставки, торгово-театрализованную ярмарку и концертный марафон. Также жители и гости города смогут принять участие в концертно-развлекательной программе «С днём рождения, любимый город!» на площади дворца культуры «Прогресс». Салют начнётся в 21:00.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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