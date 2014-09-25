В этом году Арсеньев отмечает 112 лет

Официально Днём города считается третья суббота сентября, однако местная администрация перенесла торжественные мероприятия на неделю позже. Муниципальная пресс-служба сообщает, что уже с 25 сентября в городе появится настроение праздника. В этот день на торжественной церемонии поздравят и наградят победителей конкурса «Арсеньев – наш дом» и проекта «Добрые дела – любимому городу» .