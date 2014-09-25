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Posted 25 сентября 2014, 00:02

Published 25 сентября 2014, 00:02

Modified 17 сентября 2022, 11:31

Updated 17 сентября 2022, 11:31

В Приморье большинство достигших 18 лет сирот "выбрасывают на улицу"

25 сентября 2014, 00:02
Краевые депутаты озаботились проблемой жилья для детей, выросших в детдомах

На прошедшем заседании приморского Заксобрания депутаты приняли обращение к губернатору, в котором призвали обратить внимание на проблему обеспечения жильём достигших совершеннолетия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Приморье положение дел в этой области является катастрофическим.

Обеспечение жильём этой категории граждан является обязательством Приморского края. Однако исполняется оно далеко не в полном объёме.

На 1 августа 2014 года в Приморском крае в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 4741 человек, из них 3077 человек уже достигли совершеннолетия.

При этом в 2014 году жилыми помещениями были обеспечены всего 230 сирот. В это число вошли 161 договор найма специализированного жилищного фонда, 3 – социального найма, 66 свидетельств выдано на социальную выплату для приобретения жилья, однако оплачены были только 42 свидетельства.

На 1 августа текущего года департаментом образования и науки Приморского края не приобретено для этих целей ни одного жилого помещения. Притом, что в департаменте на исполнении сейчас находятся 1404 судебных решения с требованиями предоставить жильё сиротам.

В 2014 году в краевом бюджете на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот было предусмотрено 199,79 миллиона рублей, их направили на завершение строительства во Владивостоке 25-этажного дома на улице Олега Кошевого, 25. Однако эти денежные средства не были освоены в связи с корректировкой проектно-сметной документации объекта. В настоящее время строительство здания остановлено в связи с расторжением госконтракта на его возведение.

В своём обращении депутаты призвали губернатора оптимизировать взаимодействие всех органов исполнительной власти края, которые должны заниматься этим вопросом. А также назначить ответственного за это вице-губернатора.

Выступивший на заседании главный судебный пристав Приморья Сергей Перезва подчеркнул, что положение с обеспечением жильём сирот катастрофическое, хуже, чем в любом другом регионе страны. «Ребёнка-сироту по достижении 18 лет сейчас "выбрасывают" на улицу, а положенную по закону квартиру он получит не раньше чем через десять лет. Что случится с ним за это время? Вероятно, станет бомжом и к нормальной жизни уже не вернётся никогда. Чтобы решать эту проблему реально, необходимо 5 миллиардов рублей, ежегодно - не меньше 1,3 миллиарда. Между тем мы ежегодно штрафуем краевой департамент образования на десятки миллионов рублей за неисполнение соответствующих судебных решений, и эти деньги «улетают» в федеральный бюджет и в крае не остаются. Но больше жалко детей, которые оказываются на улице. И нужно срочно что-то делать», – обратился к краевым властям Сергей Перезва.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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