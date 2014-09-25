В Приморье большинство достигших 18 лет сирот "выбрасывают на улицу"

Выступивший на заседании главный судебный пристав Приморья Сергей Перезва подчеркнул, что положение с обеспечением жильём сирот катастрофическое, хуже, чем в любом другом регионе страны. «Ребёнка-сироту по достижении 18 лет сейчас "выбрасывают" на улицу, а положенную по закону квартиру он получит не раньше чем через десять лет. Что случится с ним за это время? Вероятно, станет бомжом и к нормальной жизни уже не вернётся никогда. Чтобы решать эту проблему реально, необходимо 5 миллиардов рублей, ежегодно - не меньше 1,3 миллиарда. Между тем мы ежегодно штрафуем краевой департамент образования на десятки миллионов рублей за неисполнение соответствующих судебных решений, и эти деньги «улетают» в федеральный бюджет и в крае не остаются. Но больше жалко детей, которые оказываются на улице. И нужно срочно что-то делать», – обратился к краевым властям Сергей Перезва.