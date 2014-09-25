В Приморье начали ставить первую газовую турбину

Posted 25 сентября 2014, 02:29
Published 25 сентября 2014, 02:29
Modified 17 сентября 2022, 11:30
Updated 17 сентября 2022, 11:30
Сегодня на ТЭЦ «Восточная» в Приморье установлена на фундамент первая из трёх газотурбинных установок. Всего их будет три. Мощность каждой – 46,5 МВт. В качестве топлива здесь будет использоваться природный газ.
Строить ТЭЦ, которая будет работать на газе, в Приморье начали в 2012 году, а уже в следующем энергетики планируют ввести станцию в эксплуатацию.
В торжественной церемонии установки турбины приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, председатель правления ОАО «Рус Гидро» Евгений Дод.
Представители «РАО ЕЭС Востока» заявляют, что новая ТЭЦ покроет около 20 процентов потребности Владивостока в электроэнергии, она обеспечит электроснабжение более 50 тысяч квартир и подачу тепла в более чем 600 домов.
В дальнейших планах краевых властей - создание Уссурийской и Артёмовской ТЭЦ, способных работать как на газе, так и на угле.