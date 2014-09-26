Инженер "Ургальского лесничества" будет отвечать за служебный подлог

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в ходе проверки установили, что в соответствии с планом проведения лесовосстановительных работ лесозаготовительное предприятие «Дальлеспром» весной 2013 года на территории пяти кварталов Дубликанского участкового лесничества краевого учреждения, в котором работала инженер, должно было осуществить высадку саженцев лиственницы взамен вырубленных деревьев. Однако восстановительные работы в двух кварталах лесничества на площади около 100 гектаров фактически не проводились.