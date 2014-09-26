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Posted 26 сентября 2014, 05:46

Published 26 сентября 2014, 05:46

Modified 17 сентября 2022, 11:30

Updated 17 сентября 2022, 11:30

Инженер "Ургальского лесничества" будет отвечать за служебный подлог

26 сентября 2014, 05:46
Сюжет
Происшествие
Женщина внесла в документы ложные сведения о якобы высаженных молодых деревьях

Инженер «Ургальского лесничества» может получить уголовное наказание за служебный подлог. Женщина должна была проверить выполнение восстановительных работ на 100 гектарах земель, засаженных лиственницами. Однако по непонятным причинам не выехала на места, подлежащие проверке, а не глядя подписала акты технической приёмки лесных культур.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в ходе проверки установили, что в соответствии с планом проведения лесовосстановительных работ лесозаготовительное предприятие «Дальлеспром» весной 2013 года на территории пяти кварталов Дубликанского участкового лесничества краевого учреждения, в котором работала инженер, должно было осуществить высадку саженцев лиственницы взамен вырубленных деревьев. Однако восстановительные работы в двух кварталах лесничества на площади около 100 гектаров фактически не проводились.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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