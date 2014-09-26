В Благовещенском парке вандалы спилили православный крест

Posted 25 сентября 2014, 21:55
Published 25 сентября 2014, 21:55
Modified 15 декабря 2023, 06:48
Updated 15 декабря 2023, 06:48
Неизвестные спилили крест, установленный на месте будущего строительства православного храма в парке Дружбы. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Порт Амур» блогер Александр Копцев, побывавший на месте происшествия.
«Крест сломали примерно в метре от земли. Ощущение, что его сначала пытались отпилить, а потом ломали. Затем отломанную часть приставили обратно и примотали её белыми наушниками», — прокомментировал с места события Александр Копцев.
Пострадавший от рук вандалов деревянный крест установили в конце лета текущего года. Он стоял на месте, где будет возведён православный храм в честь Святой блаженной Ксении Петербургской.
В пятницу православные планируют провести митинг протеста по поводу акта вандализма, который они расценивают как кощунство — место было освящено. Предварительное время проведения пикета — 13:00.