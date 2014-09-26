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Posted 25 сентября 2014, 21:55

Published 25 сентября 2014, 21:55

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

В Благовещенском парке вандалы спилили православный крест

25 сентября 2014, 21:55
Сюжет
Происшествие
Верующие готовятся митинговать

Неизвестные спилили крест, установленный на месте будущего строительства православного храма в парке Дружбы. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Порт Амур» блогер Александр Копцев, побывавший на месте происшествия.

«Крест сломали примерно в метре от земли. Ощущение, что его сначала пытались отпилить, а потом ломали. Затем отломанную часть приставили обратно и примотали её белыми наушниками», — прокомментировал с места события Александр Копцев.

Пострадавший от рук вандалов деревянный крест установили в конце лета текущего года. Он стоял на месте, где будет возведён православный храм в честь Святой блаженной Ксении Петербургской.

В пятницу православные планируют провести митинг протеста по поводу акта вандализма, который они расценивают как кощунство — место было освящено. Предварительное время проведения пикета — 13:00.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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