На севере Приморья пройдёт дождь со снегом

В понедельник в Приморье температура поднимется до +10... +20 в разных районах. При умеренном ветре и переменной облачности местами пройдут небольшие дожди. Уже предстоящей ночью осадки станут умеренными, на севере края пройдёт снег с дождём. Температура опустится до -7, максимально столбик термометра в ночные часы покажет до +6.