На севере Приморья пройдёт дождь со снегом

Posted 28 сентября 2014, 21:32
Published 28 сентября 2014, 21:32
Modified 17 сентября 2022, 11:30
Updated 17 сентября 2022, 11:30
Новая рабочая неделя принесёт в Приморье похолодание и осадки. Сегодня вечером в крае местами пойдёт небольшой дождь, который также сохранится предстоящей ночью, увеличив при этом свою интенсивность. На севере края ожидается дождь со снегом.
В понедельник в Приморье температура поднимется до +10... +20 в разных районах. При умеренном ветре и переменной облачности местами пройдут небольшие дожди. Уже предстоящей ночью осадки станут умеренными, на севере края пройдёт снег с дождём. Температура опустится до -7, максимально столбик термометра в ночные часы покажет до +6.
Во вторник на улице похолодает до +16, ночью также будет прохладно – от -9 до +8. В среду температура вновь приблизится к +20. Осадков синоптики не прогнозируют.
Во Владивостоке, по сообщению портала «Примпогода», сегодня столбик термометра покажет +14… +16 градусов, вечером пройдёт дождь, поднимется сильный ветер. Предстоящей ночью также ожидаются осадки и погода с плюсовыми температурами: +3… +5. Во вторник похолодает до +12, а в среду столбик термометра покажет +19.