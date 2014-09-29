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Posted 28 сентября 2014, 21:32

Published 28 сентября 2014, 21:32

Modified 17 сентября 2022, 11:30

Updated 17 сентября 2022, 11:30

На севере Приморья пройдёт дождь со снегом

28 сентября 2014, 21:32
В крае на неделе значительно похолодает

Новая рабочая неделя принесёт в Приморье похолодание и осадки. Сегодня вечером в крае местами пойдёт небольшой дождь, который также сохранится предстоящей ночью, увеличив при этом свою интенсивность. На севере края ожидается дождь со снегом.

В понедельник в Приморье температура поднимется до +10... +20 в разных районах. При умеренном ветре и переменной облачности местами пройдут небольшие дожди. Уже предстоящей ночью осадки станут умеренными, на севере края пройдёт снег с дождём. Температура опустится до -7, максимально столбик термометра в ночные часы покажет до +6.

Во вторник на улице похолодает до +16, ночью также будет прохладно – от -9 до +8. В среду температура вновь приблизится к +20. Осадков синоптики не прогнозируют.

Во Владивостоке, по сообщению портала «Примпогода», сегодня столбик термометра покажет +14… +16 градусов, вечером пройдёт дождь, поднимется сильный ветер. Предстоящей ночью также ожидаются осадки и погода с плюсовыми температурами: +3… +5. Во вторник похолодает до +12, а в среду столбик термометра покажет +19.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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