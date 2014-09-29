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Posted 29 сентября 2014, 04:17

Published 29 сентября 2014, 04:17

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Приморец демонстрировал порнографию 10-летним девочкам

29 сентября 2014, 04:17
Сюжет
Происшествие
И надругался над одной из них

Приморский краевой суд вынес вердикт жителю города Лесозаводска. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Расследовавшие дело сотрудники правоохранительных органов установили, что сначала мужчина в своей квартире с помощью компьютера демонстрировал порнографические изображения двум 10-летним девочкам, а после, воспользовавшись беспомощным состоянием одной из них, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Суд вынес вердикт извращенцу – 12 лет в колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу ещё не вступил.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Так, полицейские поймали педофила, который находился в розыске с мая этого года. Тогда он самоудовлетворился на глазах у девочек 5 и 7 лет. На месте происшествия в заброшенном доме он оставил пакет со следами биологического вещества, по которому криминалисты воссоздали его примерную внешность. Четыре месяца оперативники искали похожих людей, и наконец ещё одна экспертиза выявила подозреваемого, им оказался житель Артёма. Мужчина признал вину, сейчас он задержан.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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