Приморец демонстрировал порнографию 10-летним девочкам

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Так, полицейские поймали педофила, который находился в розыске с мая этого года. Тогда он самоудовлетворился на глазах у девочек 5 и 7 лет. На месте происшествия в заброшенном доме он оставил пакет со следами биологического вещества, по которому криминалисты воссоздали его примерную внешность. Четыре месяца оперативники искали похожих людей, и наконец ещё одна экспертиза выявила подозреваемого, им оказался житель Артёма. Мужчина признал вину, сейчас он задержан.