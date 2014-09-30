Приморские баскетболисты уступили корейцам в товарищеской игре

Тренер «Спартака» Эдуард Сандлер в этой игре выпустил на поле всех игроков, включая тех, кто до этого был в резерве. Каждый получил ценную практику, и наставник остался доволен матчем. «Сейчас мы ищем лидеров, игроков, способных брать игру на себя. Все наши русские игроки оправдывают ожидания», - уточнил Сандлер. В этой игре команда получила ощутимый удар: самый результативный игрок состязания получил травму. Алексей Голяхов, добывший для «Спартака» 21 очко, подвернул голеностоп. «Он вёл команду за собой, и его потеря для нас ощутима. Посмотрим, что скажут врачи», - поделился тренер.