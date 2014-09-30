vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2014, 22:15

Published 29 сентября 2014, 22:15

Modified 17 сентября 2022, 11:30

Updated 17 сентября 2022, 11:30

Приморские баскетболисты уступили корейцам в товарищеской игре

29 сентября 2014, 22:15
Сюжет
Спорт
"Соник Бум" отыграл у "Спартака" семь очков

В корейском Пусане завершился товарищеский матч между командой «Соник Бум», бронзовым призёром корейской суперлиги, и приморским «Спартаком». Иностранцы отыграли у баскетболистов семь очков, игра завершилась со счётом 83:79.

Этот матч был первым в товарищеском турнире приморской команды. Всего же за историю своего существования «Спартак» играл с «Соником» пять раз, победу у корейцев приморцам удалось вырвать только единожды, в 2012 году. Корейская команда является одним из лидеров национальной суперлиги, в её состав входят два американских форварда.

Тренер «Спартака» Эдуард Сандлер в этой игре выпустил на поле всех игроков, включая тех, кто до этого был в резерве. Каждый получил ценную практику, и наставник остался доволен матчем. «Сейчас мы ищем лидеров, игроков, способных брать игру на себя. Все наши русские игроки оправдывают ожидания», - уточнил Сандлер. В этой игре команда получила ощутимый удар: самый результативный игрок состязания получил травму. Алексей Голяхов, добывший для «Спартака» 21 очко, подвернул голеностоп. «Он вёл команду за собой, и его потеря для нас ощутима. Посмотрим, что скажут врачи», - поделился тренер.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика