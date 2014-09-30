Приморские баскетболисты уступили корейцам в товарищеской игре

Posted 29 сентября 2014, 22:15
Published 29 сентября 2014, 22:15
Modified 17 сентября 2022, 11:30
Updated 17 сентября 2022, 11:30
В корейском Пусане завершился товарищеский матч между командой «Соник Бум», бронзовым призёром корейской суперлиги, и приморским «Спартаком». Иностранцы отыграли у баскетболистов семь очков, игра завершилась со счётом 83:79.
Этот матч был первым в товарищеском турнире приморской команды. Всего же за историю своего существования «Спартак» играл с «Соником» пять раз, победу у корейцев приморцам удалось вырвать только единожды, в 2012 году. Корейская команда является одним из лидеров национальной суперлиги, в её состав входят два американских форварда.
Тренер «Спартака» Эдуард Сандлер в этой игре выпустил на поле всех игроков, включая тех, кто до этого был в резерве. Каждый получил ценную практику, и наставник остался доволен матчем. «Сейчас мы ищем лидеров, игроков, способных брать игру на себя. Все наши русские игроки оправдывают ожидания», - уточнил Сандлер. В этой игре команда получила ощутимый удар: самый результативный игрок состязания получил травму. Алексей Голяхов, добывший для «Спартака» 21 очко, подвернул голеностоп. «Он вёл команду за собой, и его потеря для нас ощутима. Посмотрим, что скажут врачи», - поделился тренер.