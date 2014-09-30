Во Владивостоке на Чуркине сгорел автомобиль

На пожаре, который случился в частном доме в Артёме, пострадал 30-летний мужчина. Сообщение от очевидцев возгорания на улице Левитана поступило в 16:04, через двадцать минут спасатели уже локализовали огонь. Однако потушить деревянный двухэтажный дом оказалось не так просто. Пожарные заливали сто квадратных метров пламени до 18:38. В огне пострадал мужчина 1984 года рождения, но от госпитализации погорелец отказался.