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Posted 29 сентября 2014, 21:55

Published 29 сентября 2014, 21:55

Modified 17 сентября 2022, 11:30

Updated 17 сентября 2022, 11:30

Во Владивостоке на Чуркине сгорел автомобиль

29 сентября 2014, 21:55
Сюжет
Происшествие
Машина загорелась ночью

Ночью во Владивостоке спасатели тушили автомобиль. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного пожарной охраны в 4:55, через 4 минуты спасатели уже работали на месте. Пожар на улице Харьковской огнеборцам удалось полностью ликвидировать в 5:26, в огне никто не пострадал. Теперь специалистам предстоит выяснить причины происшествия.

На пожаре, который случился в частном доме в Артёме, пострадал 30-летний мужчина. Сообщение от очевидцев возгорания на улице Левитана поступило в 16:04, через двадцать минут спасатели уже локализовали огонь. Однако потушить деревянный двухэтажный дом оказалось не так просто. Пожарные заливали сто квадратных метров пламени до 18:38. В огне пострадал мужчина 1984 года рождения, но от госпитализации погорелец отказался.

Во Владивостоке на улице Воровского полыхала дача. Пожар случился ночью, спасатели прибыли на место примерно в половине второго. Брандмейстеры полностью потушили пламя в 1:51.

Всего за минувшие сутки в крае случилось 16 пожаров, их ликвидировали 15 человек из личного состава пожарной охраны.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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