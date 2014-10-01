Главой Уссурийска избран Николай Рудь

«Он 10 лет был депутатом думы, возглавлял её. За это время Николай Рудь проявил себя как грамотный и эффективный управленец. И подтверждением этого факта служит то, что за него проголосовали практически единогласно. И посмотрите ещё: другие партии не выдвинули своих кандидатов, это говорит о том, что Николай Рудь может консолидировать вокруг себя всех», – отметила Людмила Талабаева.