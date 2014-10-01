Главой Уссурийска избран Николай Рудь

Posted 1 октября 2014, 05:04
Published 1 октября 2014, 05:04
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Кандидатуру Николая Рудя поддержали практически единогласно все депутаты новой думы города. На первом заседании обновлённого состава городского парламента состоялось тайное голосование за кандидатуру председателя думы и главы города. За нового спикера высказались 25 депутатов из 26. Как отметила секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева, такой итог голосования говорит о доверии к Николаю Рудю, которое существует в Уссурийске.
«Он 10 лет был депутатом думы, возглавлял её. За это время Николай Рудь проявил себя как грамотный и эффективный управленец. И подтверждением этого факта служит то, что за него проголосовали практически единогласно. И посмотрите ещё: другие партии не выдвинули своих кандидатов, это говорит о том, что Николай Рудь может консолидировать вокруг себя всех», – отметила Людмила Талабаева.
После процедуры голосования в здании администрации городского округа прошла церемония вступления в должность. Николай Рудь принёс присягу и официально вступил в должность главы Уссурийского городского округа.
«То, что за меня проголосовало такое количество моих коллег, говорит о том, что у нас одна команда. А только при таком подходе, при наличии единомышленников можно наладить слаженную работу и получить результат», – говорит Николай Рудь.
Уссурийск впервые выбирает руководство округа по-новому. Уже в ближайшее время здесь предстоит определить кандидатуру сити-менеджера, сообщает Ольга Ильченко, пресс-секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия".