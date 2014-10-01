vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2014, 05:04

Published 1 октября 2014, 05:04

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Главой Уссурийска избран Николай Рудь

1 октября 2014, 05:04
Церемонию вступления в должность посетила секретарь регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева

Кандидатуру Николая Рудя поддержали практически единогласно все депутаты новой думы города. На первом заседании обновлённого состава городского парламента состоялось тайное голосование за кандидатуру председателя думы и главы города. За нового спикера высказались 25 депутатов из 26. Как отметила секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева, такой итог голосования говорит о доверии к Николаю Рудю, которое существует в Уссурийске.

«Он 10 лет был депутатом думы, возглавлял её. За это время Николай Рудь проявил себя как грамотный и эффективный управленец. И подтверждением этого факта служит то, что за него проголосовали практически единогласно. И посмотрите ещё: другие партии не выдвинули своих кандидатов, это говорит о том, что Николай Рудь может консолидировать вокруг себя всех», – отметила Людмила Талабаева.

После процедуры голосования в здании администрации городского округа прошла церемония вступления в должность. Николай Рудь принёс присягу и официально вступил в должность главы Уссурийского городского округа.

«То, что за меня проголосовало такое количество моих коллег, говорит о том, что у нас одна команда. А только при таком подходе, при наличии единомышленников можно наладить слаженную работу и получить результат», – говорит Николай Рудь.

Уссурийск впервые выбирает руководство округа по-новому. Уже в ближайшее время здесь предстоит определить кандидатуру сити-менеджера, сообщает Ольга Ильченко, пресс-секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия".

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика