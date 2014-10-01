Некрасовский путепровод полностью станет проезжим завтра утром

Posted 1 октября 2014, 05:07
Published 1 октября 2014, 05:07
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Ремонт въезда на Некрасовский путепровод со стороны стадиона «Строитель» подошёл к завершению. Сегодня рабочие заполняют болтовое крепление мастикой и выполняют гидроизоляцию сопряжения деформационных швов с новым дорожным покрытием. Асфальт уже уложен. Проезжая часть станет полностью доступна для автомобилей завтра утром.
Специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока» сообщили, что постарались проделать работу максимально возможными темпами и сумели вдвое сократить предполагаемый срок ремонта швов. Особенно актуальным стало завершение укладки асфальта до циклона, который синоптики прогнозируют 2 октября.
РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе начался 19 июля и вызвал долговременный транспортный коллапс в городе. Строителям пришлось выслушать немало упреков в медлительности – однако на это они отвечали, что бетон должен выстаиваться, чтобы не нарушился технологический процесс. Основная часть ремонта завершилась 31 августа.
Капитальный ремонт деформационных швов на втором съезде с Некрасовского путепровода на Океанский проспект (в сторону Народного проспекта), при въезде на путепровод со стороны Народного проспекта и в районе стадиона «Строитель» стал завершающим этапом реставрации путепровода.