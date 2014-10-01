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Posted 1 октября 2014, 05:07

Published 1 октября 2014, 05:07

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Некрасовский путепровод полностью станет проезжим завтра утром

1 октября 2014, 05:07
Рабочие успели уложить асфальт до ливня

Ремонт въезда на Некрасовский путепровод со стороны стадиона «Строитель» подошёл к завершению. Сегодня рабочие заполняют болтовое крепление мастикой и выполняют гидроизоляцию сопряжения деформационных швов с новым дорожным покрытием. Асфальт уже уложен. Проезжая часть станет полностью доступна для автомобилей завтра утром.

Специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока» сообщили, что постарались проделать работу максимально возможными темпами и сумели вдвое сократить предполагаемый срок ремонта швов. Особенно актуальным стало завершение укладки асфальта до циклона, который синоптики прогнозируют 2 октября.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе начался 19 июля и вызвал долговременный транспортный коллапс в городе. Строителям пришлось выслушать немало упреков в медлительности – однако на это они отвечали, что бетон должен выстаиваться, чтобы не нарушился технологический процесс. Основная часть ремонта завершилась 31 августа.

Капитальный ремонт деформационных швов на втором съезде с Некрасовского путепровода на Океанский проспект (в сторону Народного проспекта), при въезде на путепровод со стороны Народного проспекта и в районе стадиона «Строитель» стал завершающим этапом реставрации путепровода.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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