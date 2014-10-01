Некрасовский путепровод полностью станет проезжим завтра утром

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе начался 19 июля и вызвал долговременный транспортный коллапс в городе. Строителям пришлось выслушать немало упреков в медлительности – однако на это они отвечали, что бетон должен выстаиваться, чтобы не нарушился технологический процесс. Основная часть ремонта завершилась 31 августа.