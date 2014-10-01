Приморские баскетболисты разгромили пятикратных чемпионов Кореи

Posted 1 октября 2014, 01:49
Published 1 октября 2014, 01:49
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
Приморский «Спартак» завоевал первую победу в рамках товарищеских встреч команды и баскетболистами из Кореи. Спортсмены разгромили пятикратных чемпионов Кореи «КСС Егис» со счётом 79:63.
Корейская команда из Сеула пять раз выигрывала национальную суперлигу, последний раз «КСС Егис» стала чемпионом в 2012 году. Ранее «Спартак» уже встречался со столичными баскетболистами, но тогда игра закончилась вничью.
На этот раз приморцам удалось разгромить противника. Матч для «Спартака» начался неудачно, корейцы имели существенное преимущество, счёт был 11:00. Переломить ход игры спортсменам удалось в третьей четверти. Матч завершился уверенной победой «Спартака».
Тренер команды Эдуард Сандлер считает, что ключом к победе стала игра на щитах и агрессия на подборе. Таков и был план на эту игру, и «спартаковцы» отлично воплотили его в жизнь. Впереди у приморцев ещё два матча с корейцами, и, как уточнил наставник, спортсмены продолжат тестировать идеи в защите и в нападении.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что баскетболисты проиграли команде «Соник Бум» в первой товарищеской игре в рамках «корейского турне».