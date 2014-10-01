Приморские баскетболисты разгромили пятикратных чемпионов Кореи

Тренер команды Эдуард Сандлер считает, что ключом к победе стала игра на щитах и агрессия на подборе. Таков и был план на эту игру, и «спартаковцы» отлично воплотили его в жизнь. Впереди у приморцев ещё два матча с корейцами, и, как уточнил наставник, спортсмены продолжат тестировать идеи в защите и в нападении.