В Находке нашли тело зарезанной молодой женщины

Знакомые погибшей в социальных сетях просят о помощи тех, кто может располагать информацией о возможном убийце. Интернет-пользователи просят водителей, проезжавших с 20:00 до 21:00 по Находкинскому проспекту, поделиться записями с видеорегистраторов, а прохожих вспомнить подозрительных людей, которые в тот вечер находились недалеко от места убийства. Подруга убитой распространяет информацию, что причастным может оказаться мужчина средних лет в белой шапке и тёмной куртке.