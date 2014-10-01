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Posted 30 сентября 2014, 23:26

Published 30 сентября 2014, 23:26

Modified 17 сентября 2022, 11:28

Updated 17 сентября 2022, 11:28

В Находке нашли тело зарезанной молодой женщины

30 сентября 2014, 23:26
Сюжет
Происшествие
Происшествие случилось вечером на пустыре возле торгового центра

В центре приморской Находки на пустыре возле торгового центра "Апельсин" обнаружено тело молодой женщины с колото-резаными ранами. Как предполагает следствие, вечером 29 сентября, примерно в 20:30, недалеко от детской площадки возле торгового центра 25-летняя местная жительница получила несколько ударов ножом от неизвестного, в результате чего скончалась на месте.

Правоохранительные органы завели по факту убийства уголовное дело и сейчас проводят расследование. На месте трагедии работают криминалисты, выясняются обстоятельства происшествия и причастные к нему люди. Следователи назначили судебные экспертизы и допрашивают свидетелей.

Знакомые погибшей в социальных сетях просят о помощи тех, кто может располагать информацией о возможном убийце. Интернет-пользователи просят водителей, проезжавших с 20:00 до 21:00 по Находкинскому проспекту, поделиться записями с видеорегистраторов, а прохожих вспомнить подозрительных людей, которые в тот вечер находились недалеко от места убийства. Подруга убитой распространяет информацию, что причастным может оказаться мужчина средних лет в белой шапке и тёмной куртке.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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