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Posted 1 октября 2014, 03:55

Published 1 октября 2014, 03:55

Modified 17 сентября 2022, 11:28

Updated 17 сентября 2022, 11:28

В Приморье вспомнят о русско-японской войне

1 октября 2014, 03:55
В 110-ю годовщину гибели "Варяга" во Владивостоке поставят пьесу по Пикулю

Во Владивостоке вспомнят о событиях русско-японской войны 1904-1905 годов. Ровно 110 лет назад легендарный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» приняли неравный бой с эскадрой противника у корейского порта Чемульпо. В память об этом и других героических сражениях русского флота с октября до декабря в столице Приморья пройдёт несколько культурных мероприятий, объединённых в общественно-исторический проект «Крейсера».

План мероприятий сегодня обсудили участники совещания в администрации региона. Как рассказали специалисты департамента образования и науки Приморья, в рамках проекта начнёт работу творческая лаборатория в библиотеке Горького, откроется выставка, посвящённая созданию военного подводного флота России и сражениям русско-японской войны. Участники проекта приведут в порядок захоронения офицеров и нижних чинов «Варяга» на Морском кладбище, возложат венки к памятнику морякам-тихоокеанцам во Владивостоке. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота даст свой юбилейный концерт.

Краевой театр имени Горького тоже готовится участвовать в проекте – здесь состоится премьера спектакля «Крейсера» по одноименному произведению Валентина Пикуля. Пьеса посвящена судьбе российских кораблей, защищавших дальневосточные рубежи страны.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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