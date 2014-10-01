В Приморье вспомнят о русско-японской войне

Во Владивостоке вспомнят о событиях русско-японской войны 1904-1905 годов. Ровно 110 лет назад легендарный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» приняли неравный бой с эскадрой противника у корейского порта Чемульпо. В память об этом и других героических сражениях русского флота с октября до декабря в столице Приморья пройдёт несколько культурных мероприятий, объединённых в общественно-исторический проект «Крейсера».