Хабаровчанин вскрыл мошенничество в крупном банке

Posted 2 октября 2014, 22:17
Published 2 октября 2014, 22:17
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Житель Хабаровска помог полиции изобличить нечистую на руку сотрудницу одного из крупных городских банков. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, ему на сотовый телефон пришло смс-уведомление. Финансовое учреждение предупредило его о том, что с кредитной карты списаны деньги и ему нужно погасить задолженность. Однако гражданин в этом банке никаких карточек никогда не оформлял. Хабаровчанин пошёл в полицию и написал заявление.
В ходе расследования сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Хабаровску вычислили сотрудницу одного из подразделений кредитного заведения. У женщины был доступ к паспортным данным граждан. Она этим активно пользовалась: оформляла на ничего не подозревающих людей банковские карточки, расписывалась за них в документах. Первое время аферистка снимала с чужого пластика по чуть-чуть, даже гасила часть задолженности. Однако со временем, ощутив свою безнаказанность, гражданка перестала утруждать себя такими «деталями». Следователи установили, что за май и июнь этого года аферистка похитила с карточек различных граждан около 400 тысяч рублей. Против неё возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно сообщало о похожих преступлениях. Всякий раз в них были задействованы сотрудники банков. Во Владивостоке кредитный эксперт подставила клиента. 25-летняя девушка воспользовалась служебным положением и оформила кредит почти в полмиллиона рублей на ничего не подозревавшую женщину. Махинация раскрылась, когда хозяйке банковской карты пришло уведомление о просроченном платеже.
В Хабаровске осенью прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали целую банду кредитных мошенников. Все они – имели опыт работы в банках, а один из них был действующим руководителем подразделения одного из крупных кредитных учреждений. Мошенники использовали базы с персональными данными жителей Хабаровска. На основе полученной здесь информации аферисты изготавливали комплекты подложных документов, необходимых для получения кредитов. Обвиняемый работник банка, который входил в состав группы, обеспечивал рассмотрение документов и сообщал подельникам о положительном решении по кредитам. Он же забирал готовые кредитные карты с зачисленными на них денежными средствами. Далее злоумышленники снимали деньги через банкоматы.