Хабаровчанин вскрыл мошенничество в крупном банке

В ходе расследования сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Хабаровску вычислили сотрудницу одного из подразделений кредитного заведения. У женщины был доступ к паспортным данным граждан. Она этим активно пользовалась: оформляла на ничего не подозревающих людей банковские карточки, расписывалась за них в документах. Первое время аферистка снимала с чужого пластика по чуть-чуть, даже гасила часть задолженности. Однако со временем, ощутив свою безнаказанность, гражданка перестала утруждать себя такими «деталями». Следователи установили, что за май и июнь этого года аферистка похитила с карточек различных граждан около 400 тысяч рублей. Против неё возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».