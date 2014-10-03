Приморская компания расплатилась с приставами дорогостоящей яхтой

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», долги государству пришлось возвращать и бывшему министру здравоохранения Сахалинской области Андрею Васильченкову. Приставы взыскали с чиновника 9 миллионов рублей, арестовали кран, половину доли квартиры и полгаража в Москве. Автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий должнику, также ушёл с молотка на аукционе. За мошенничество, организованное группой лиц по предварительному сговору, Васильченков получил почти 7 лет колонии общего режима.