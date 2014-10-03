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Posted 3 октября 2014, 00:11

Published 3 октября 2014, 00:11

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Приморская компания расплатилась с приставами дорогостоящей яхтой

3 октября 2014, 00:11
Прогулочное судно стоимостью 78 миллионов рублей уйдёт с молотка

Судебные приставы Уссурийска наложили арест на дорогую моторную яхту, стоящую на одном из причалов Владивостока. Яхта принадлежит мотостроительной компании. Организация не смогла вовремя рассчитаться с долгами в 40 миллионов рублей, поэтому в качестве альтернативы сотрудники передали на реализацию прогулочное судно первоначальной стоимостью 78 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы приморского управления Федеральной службы судебных приставов, должник сам предоставил данные об имеющемся судне. После оценки квалифицированного специалиста, моторную яхту Fairline Squadron мощностью в 1550 лошадиных сил приставы выставят на продажу.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», долги государству пришлось возвращать и бывшему министру здравоохранения Сахалинской области Андрею Васильченкову. Приставы взыскали с чиновника 9 миллионов рублей, арестовали кран, половину доли квартиры и полгаража в Москве. Автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий должнику, также ушёл с молотка на аукционе. За мошенничество, организованное группой лиц по предварительному сговору, Васильченков получил почти 7 лет колонии общего режима.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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