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Posted 6 октября 2014, 01:36

Published 6 октября 2014, 01:36

Modified 17 сентября 2022, 11:28

Updated 17 сентября 2022, 11:28

Сахалинские хоккеисты играют дома с японцами

6 октября 2014, 01:36
Сюжет
Спорт
Шайбу на лёд вбросили Владислав Третьяк и Александр Хорошавин

В южно-сахалинском ледовом дворце «Кристалл» идут домашние матчи между островной командой «Сахалин» и японской «Фри Блэйдс». Накануне состоялась первая игра, в которой сахалинцы уступили гостям со счётом 2:5. Сегодня и завтра состоятся еще два матча – они проходят в рамках чемпионата Азиатской хоккейной лиги.

Символическое вбрасывание шайбы на лед в начале матча провели губернатор области Александр Хорошавин и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Александр Хорошавин уверен, что участие островного коллектива в играх Азиатской хоккейной лиги поможет укрепить дружественные связи Сахалина со странами АТР, поднимет интерес местного населения к хоккею и в конечном счете будет способствовать популяризации здорового образа жизни в области.

За последние два года в Южно-Сахалинске были введены в эксплуатацию два больших спортивных объекта с ледовыми площадками: комплекс «Арена Сити» и ледовый дворец «Кристалл». Здесь для школьников работают секции по хоккею с шайбой. В этом году ледовая арена должна появиться в Холмске – сейчас объект достраивается.

На протяжении более чем десяти лет в регионе реализуется проект по развитию массового любительского и детского хоккея. Практически в каждом муниципальном образовании Сахалина и Курил есть площадки для тренировок и игр молодых любителей хоккея. Профессиональная команда была создана на острове в декабре прошлого года.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Сахалинская область
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