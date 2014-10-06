Сахалинские хоккеисты играют дома с японцами

За последние два года в Южно-Сахалинске были введены в эксплуатацию два больших спортивных объекта с ледовыми площадками: комплекс «Арена Сити» и ледовый дворец «Кристалл». Здесь для школьников работают секции по хоккею с шайбой. В этом году ледовая арена должна появиться в Холмске – сейчас объект достраивается.