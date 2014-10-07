60 жителей Славянки заселятся в этом году в новые дома

Posted 7 октября 2014, 07:01
Published 7 октября 2014, 07:01
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Сегодня в ходе рабочей поездки по Хасанскому району первый вице-губернатор Александр Костенко посетил строительную площадку, на которой возводятся два трехэтажных дома. Они предназначены для тех, чье жилье признано аварийным. Как сообщил представитель компании-подрядчика «Дальневосточный консалтинг» Игорь Назаренко, дома будут сданы в эксплуатацию до конца 2014 года.
Сейчас строители доделывают внутренние перегородки и вставляют окна. По словам Игоря Назаренко, к 1 ноября дома будут полностью готовы для внутренней отделки. Также планируются работы по обустройству придомовой территории.
Александр Костенко рассказал, всего в Хасанском районе признаны аварийными 69 домов. Их жители могут рассчитывать на новые квартиры к 2017 году.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в программе переселения граждан из аварийного жилья участвуют Зарубинское, Посьетское, Славянское и Хасанское поселения. К осени 2017 года 544 дома Приморья должны быть расселены. Общая стоимость расходов на реализацию программы составляет 5,2 миллиарда рублей. Ранее РИА «Восток-Медиа» расказывало, что дома для переселения обитателей аварийного жилья строят и в Находке – там почти готовы шесть трёхэтажных зданий.