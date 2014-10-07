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Posted 7 октября 2014, 07:01

Published 7 октября 2014, 07:01

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

60 жителей Славянки заселятся в этом году в новые дома

7 октября 2014, 07:01
Их нынешнее жилье признано аварийным

Сегодня в ходе рабочей поездки по Хасанскому району первый вице-губернатор Александр Костенко посетил строительную площадку, на которой возводятся два трехэтажных дома. Они предназначены для тех, чье жилье признано аварийным. Как сообщил представитель компании-подрядчика «Дальневосточный консалтинг» Игорь Назаренко, дома будут сданы в эксплуатацию до конца 2014 года.

Сейчас строители доделывают внутренние перегородки и вставляют окна. По словам Игоря Назаренко, к 1 ноября дома будут полностью готовы для внутренней отделки. Также планируются работы по обустройству придомовой территории.

Александр Костенко рассказал, всего в Хасанском районе признаны аварийными 69 домов. Их жители могут рассчитывать на новые квартиры к 2017 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в программе переселения граждан из аварийного жилья участвуют Зарубинское, Посьетское, Славянское и Хасанское поселения. К осени 2017 года 544 дома Приморья должны быть расселены. Общая стоимость расходов на реализацию программы составляет 5,2 миллиарда рублей. Ранее РИА «Восток-Медиа» расказывало, что дома для переселения обитателей аварийного жилья строят и в Находке – там почти готовы шесть трёхэтажных зданий.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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