60 жителей Славянки заселятся в этом году в новые дома

Сегодня в ходе рабочей поездки по Хасанскому району первый вице-губернатор Александр Костенко посетил строительную площадку, на которой возводятся два трехэтажных дома. Они предназначены для тех, чье жилье признано аварийным. Как сообщил представитель компании-подрядчика «Дальневосточный консалтинг» Игорь Назаренко, дома будут сданы в эксплуатацию до конца 2014 года.