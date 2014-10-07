В Хабаровске на Берёзовской свалке появится автомобильный рынок

Posted 7 октября 2014, 06:31
Published 7 октября 2014, 06:31
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
В Хабаровске на месте бывшей Берёзовской свалки может появиться рекреационная зона или автомобильный рынок. Как писало агентство «Восток-Медиа», в апреле этого года мэр Александр Соколов говорил о том, что на площадку от бывшей свалки он отдаст предпринимателям. По информации пресс-службы администрации города, на территории, которая раньше использовалась для складирования мусора, теперь не осталось даже неприятного запаха. Отходы «покоятся» под метровым слоем грунта. Рабочие укладывали глину, песок, землю и специальную мембранную плёнку, которая удерживает продукты гниения мусора от выхода на поверхность. Рекультивацию проводят по современному проекту. Метан отводят по трубам и сжигают в специальных колодцах.
Градоначальник распорядился провести экологическую экспертизу бывшей свалки и территории около неё на предмет негативного влияния. В целом, как отметил глава города, основная задача – улучшить экологию Краснофлотского района и Железнодорожного округа – выполнена.
«Теперь в нашем распоряжении очень большой участок территории, который можно использовать по назначению. Если получим согласование экологов – рассмотрим возможность размещения здесь автомобильного рынка. Если не получим – займемся обустройством зелёной зоны. Первым делом высадим деревья и семена растений», – сказал Александр Соколов.
Также глава города не отрицает возможности жилищного строительства. По нормативам застройка может вестись на расстоянии не меньше 300 метров от места рекультивации.