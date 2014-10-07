В Хабаровске на Берёзовской свалке появится автомобильный рынок

В Хабаровске на месте бывшей Берёзовской свалки может появиться рекреационная зона или автомобильный рынок. Как писало агентство «Восток-Медиа», в апреле этого года мэр Александр Соколов говорил о том, что на площадку от бывшей свалки он отдаст предпринимателям. По информации пресс-службы администрации города, на территории, которая раньше использовалась для складирования мусора, теперь не осталось даже неприятного запаха. Отходы «покоятся» под метровым слоем грунта. Рабочие укладывали глину, песок, землю и специальную мембранную плёнку, которая удерживает продукты гниения мусора от выхода на поверхность. Рекультивацию проводят по современному проекту. Метан отводят по трубам и сжигают в специальных колодцах.