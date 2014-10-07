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Posted 7 октября 2014, 06:31

Published 7 октября 2014, 06:31

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

В Хабаровске на Берёзовской свалке появится автомобильный рынок

7 октября 2014, 06:31
Если соответствующее разрешение дадут экологи

В Хабаровске на месте бывшей Берёзовской свалки может появиться рекреационная зона или автомобильный рынок. Как писало агентство «Восток-Медиа», в апреле этого года мэр Александр Соколов говорил о том, что на площадку от бывшей свалки он отдаст предпринимателям. По информации пресс-службы администрации города, на территории, которая раньше использовалась для складирования мусора, теперь не осталось даже неприятного запаха. Отходы «покоятся» под метровым слоем грунта. Рабочие укладывали глину, песок, землю и специальную мембранную плёнку, которая удерживает продукты гниения мусора от выхода на поверхность. Рекультивацию проводят по современному проекту. Метан отводят по трубам и сжигают в специальных колодцах.

Градоначальник распорядился провести экологическую экспертизу бывшей свалки и территории около неё на предмет негативного влияния. В целом, как отметил глава города, основная задача улучшить экологию Краснофлотского района и Железнодорожного округа выполнена.

«Теперь в нашем распоряжении очень большой участок территории, который можно использовать по назначению. Если получим согласование экологов рассмотрим возможность размещения здесь автомобильного рынка. Если не получим займемся обустройством зелёной зоны. Первым делом высадим деревья и семена растений», сказал Александр Соколов.

Также глава города не отрицает возможности жилищного строительства. По нормативам застройка может вестись на расстоянии не меньше 300 метров от места рекультивации.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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