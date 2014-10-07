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Posted 6 октября 2014, 23:29

Published 6 октября 2014, 23:29

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

Во Владивостоке Land Cruiser наехал на школьника

6 октября 2014, 23:29
Сюжет
Происшествие
С начала года в приморской столице пострадало 103 ребёнка и 1 погиб

Накануне во Владивостоке в районе кольца "Инструментальный завод" под колёсами Toyota Land Cruiser оказался 10-летний ребёнок. Мальчика сбил 30-летний водитель возле дома № 42 на проспекте Красного Знамени. Как выяснили инспекторы ГИБДД, школьник переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение больницы с ушибом головного мозга и ссадинами на лице.

Полицейские установили, что водитель автомашины двигался со стороны кольца «Инструментальный завод» в направлении Океанского проспекта. По факту наезда на пешехода сейчас назначено административное расследование, по результатам которого проверяющие установят степень вины водителя и тяжесть причинённых мальчику травм.

По сообщению пресс-службы управления ГИБДД по Владивостоку, всего с начала года на дорогах произошло 104 ДТП с участием детей. В результате аварий травмы получили 103 малыша, один – погиб.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в конце сентября сразу три ребёнка за сутки пострадали на дорогах Приморья. 6-летний малыш попал под колёса на пешеходном переходе во Владивостоке. 5-летний ребёнка задел мопед в Спасске-Дальнем, а 11-летний велосипедист влетел в машину, пересекая дорогу в селе Новопокровка.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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