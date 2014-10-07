Во Владивостоке Land Cruiser наехал на школьника

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в конце сентября сразу три ребёнка за сутки пострадали на дорогах Приморья. 6-летний малыш попал под колёса на пешеходном переходе во Владивостоке. 5-летний ребёнка задел мопед в Спасске-Дальнем, а 11-летний велосипедист влетел в машину, пересекая дорогу в селе Новопокровка.