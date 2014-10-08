Сегодня приморцы увидят полное лунное затмение

"Кровавая" луна будет хорошо видна жителям Австралии, Северной и Южной Америки, а также стран, находящихся в пределах Тихого океана. Космическое явление состоит из нескольких фаз: его можно начать наблюдать в 19:15 по местному времени, однако полностью тень Земли закроет Луну только в 21:25. Через полчаса оно войдёт в максимальную фазу, а закончится в 22:25.