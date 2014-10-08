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Posted 7 октября 2014, 23:11

Published 7 октября 2014, 23:11

Modified 17 сентября 2022, 11:28

Updated 17 сентября 2022, 11:28

Сегодня приморцы увидят полное лунное затмение

7 октября 2014, 23:11
"Кровавую" луну смогут наблюдать жители стран Тихого океана

Сегодня, 8 октября, жители Приморья будут иметь возможность увидеть полное лунное затмение. Луна во время него приобретёт тёмно-красный цвет. Явление можно будет разглядеть на территории востока России, а вот в европейской части страны его не увидят вовсе.

"Кровавая" луна будет хорошо видна жителям Австралии, Северной и Южной Америки, а также стран, находящихся в пределах Тихого океана. Космическое явление состоит из нескольких фаз: его можно начать наблюдать в 19:15 по местному времени, однако полностью тень Земли закроет Луну только в 21:25. Через полчаса оно войдёт в максимальную фазу, а закончится в 22:25.

В этом году это уже второе затмение, первое можно было наблюдать 15 апреля. Через пару недель, 23 октября, жители США, Канады и частично востока России смогут увидеть неполное солнечное затмение. Следующие лунные затмения пройдут 4 апреля и 28 сентября следующего года.

Лунное затмение наступает тогда, когда Луна входит в конус тени, которую отбрасывает Земля. Естественный спутник полностью входит в тень планеты и закрывается ею. Луна в этот момент становится тёмно-красной. Учёные объясняют это тем, что спутник продолжает освещаться Солнцем, его лучи проходят по касательной к земной поверхности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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