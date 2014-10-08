В Приамурье месяц назад пропала Вера Захарова

Posted 8 октября 2014, 00:38
Published 8 октября 2014, 00:38
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
Поиски пропавшей в Белогорске Веры Захаровой продолжаются уже месяц. Девочка пропала по дороге из школы домой ещё 8 сентября. По факту пропажи пятиклассницы было возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Порт Амур», правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего — убийство, похищение и несчастный случай.
Ребёнка ищут полицейские, сотрудники пожарной охраны, спасатели, волонтёры и горожане. Однако пока никаких следов ребёнка ни полицейским, ни добровольцам обнаружить не удалось. Накануне в ходе поисковых работ прочесали 8 квадратных километров близ трассы Чита — Хабаровск до реки Томь. В Белогорске 7 октября работали водолазы-спасатели. Как сообщает пресс-служба главы города, они обследовали водоёмы на территори микрорайона «Амурсельмаш». По данным ДВРЦ МЧС, всего уже обследовали больше 315 километров береговой линии и 208 квадратных километров территории, исследовали 18 километров дна реки Томь.
По информации РИА «Восток-Медиа», поиски ребёнка уже вышли за пределы Амурской области, ориентировки разосланы во все регионы страны. Продолжается и поиск мужчины, который в день пропажи Веры разговаривал со школьниками.
Приметы Веры: на вид около 8-9 лет, рост 128 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные глаза, на лице веснушки, волосы тёмные длиной ниже пояса, заплетены в косу, чёлка короткая, убрана набок заколкой. Девочка была одета в школьную форму класса МЧС: тёмно-синяя куртка на замке со светлой надписью на спине МЧС, тёмно-синяя юбка, белая рубашка, чёрные туфли, бежевые капроновые колготки.
Приметы мужчины, разговаривавшего с детьми: возраст 28-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в чёрный спортивный костюм.
Всех, кому что-либо известно о личности данного мужчины, а также очевидцев, явившихся свидетелями данного разговора, просьба сообщить по телефонам: 02, 89622853087.