В Приамурье месяц назад пропала Вера Захарова

Ребёнка ищут полицейские, сотрудники пожарной охраны, спасатели, волонтёры и горожане. Однако пока никаких следов ребёнка ни полицейским, ни добровольцам обнаружить не удалось. Накануне в ходе поисковых работ прочесали 8 квадратных километров близ трассы Чита — Хабаровск до реки Томь. В Белогорске 7 октября работали водолазы-спасатели. Как сообщает пресс-служба главы города, они обследовали водоёмы на территори микрорайона «Амурсельмаш». По данным ДВРЦ МЧС, всего уже обследовали больше 315 километров береговой линии и 208 квадратных километров территории, исследовали 18 километров дна реки Томь.