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Posted 8 октября 2014, 00:51

Published 8 октября 2014, 00:51

Modified 17 сентября 2022, 11:28

Updated 17 сентября 2022, 11:28

Владивостокская таможня не пропустила 1,5 тысячи "говорящих собак"

8 октября 2014, 00:51
Сюжет
Происшествие
Игрушки с логотипом Talking Tom имели признаки контрафакта

В центре электронного декларирования на владивостокском таможенном посту замечена контрафактная партия из 1440 игрушек с изображением собаки Talking Tom. Пластиковые животные и сказочные персонажи имели признаки контрафактности, их дальнейшую судьбу решит суд.

Логотип Talking Tom красовался на коробках детских игрушек, а данный товарный знак на территории России охраняется. Во Владивостоке интересы его владельцев представляет адвокатское бюро, куда и обратились таможенники. Стало известно, что декларирующее товар юридическое лицо не является уполномоченным импортёром. Представители правообладателя попросили таможню не допустить попадания игрушек на российский рынок и наказать фирму-нарушителя.

По факту незаконного использования товарного знака таможня возбудила дело об административном правонарушении. Игрушки пройдут товароведческую экспертизу, а дальнейшую судьбу продукции решит арбитражный суд. Как сообщает пресс-служба дальневосточного таможенного управления, судебная практика по подобным случаям показывает, что импортёр несёт значительные потери. Он, возможно, не только потеряет всю партию своего товара, но и заплатит за её уничтожение. Помимо этого судья вправе наложить на фирму штраф в размере 30 тысяч рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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