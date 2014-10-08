Владивостокская таможня не пропустила 1,5 тысячи "говорящих собак"

По факту незаконного использования товарного знака таможня возбудила дело об административном правонарушении. Игрушки пройдут товароведческую экспертизу, а дальнейшую судьбу продукции решит арбитражный суд. Как сообщает пресс-служба дальневосточного таможенного управления, судебная практика по подобным случаям показывает, что импортёр несёт значительные потери. Он, возможно, не только потеряет всю партию своего товара, но и заплатит за её уничтожение. Помимо этого судья вправе наложить на фирму штраф в размере 30 тысяч рублей.