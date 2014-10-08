Владивостокская таможня не пропустила 1,5 тысячи "говорящих собак"

Posted 8 октября 2014, 00:51
Published 8 октября 2014, 00:51
Modified 17 сентября 2022, 11:28
Updated 17 сентября 2022, 11:28
В центре электронного декларирования на владивостокском таможенном посту замечена контрафактная партия из 1440 игрушек с изображением собаки Talking Tom. Пластиковые животные и сказочные персонажи имели признаки контрафактности, их дальнейшую судьбу решит суд.
Логотип Talking Tom красовался на коробках детских игрушек, а данный товарный знак на территории России охраняется. Во Владивостоке интересы его владельцев представляет адвокатское бюро, куда и обратились таможенники. Стало известно, что декларирующее товар юридическое лицо не является уполномоченным импортёром. Представители правообладателя попросили таможню не допустить попадания игрушек на российский рынок и наказать фирму-нарушителя.
По факту незаконного использования товарного знака таможня возбудила дело об административном правонарушении. Игрушки пройдут товароведческую экспертизу, а дальнейшую судьбу продукции решит арбитражный суд. Как сообщает пресс-служба дальневосточного таможенного управления, судебная практика по подобным случаям показывает, что импортёр несёт значительные потери. Он, возможно, не только потеряет всю партию своего товара, но и заплатит за её уничтожение. Помимо этого судья вправе наложить на фирму штраф в размере 30 тысяч рублей.