Приморская прокуратура намерена запретить рыбалку сетями

Posted 9 октября 2014, 01:24
Published 9 октября 2014, 01:24
Modified 17 сентября 2022, 11:26
Updated 17 сентября 2022, 11:26
Прокуратура Приморского края предложила запретить использование сетей для любительского и спортивного рыболовства в крае. Такое предложение, с учётом заключения ФГУП «ТИНРО-Центр», направлено ею в Федеральное агентство по рыболовству. Этот вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.
Вопрос обоснованности применения сетных орудий лова на территории края в последнее время широко поднимается общественностью и СМИ. Прокуратура проанализировала состояние законности и выявила недостатки регулирования в сфере любительского и спортивного рыболовства, что плохо влияет на сохранение водных биологических ресурсов края.
Согласно научным данным, применение сетей, их селективность отрицательно влияет на устойчивость водных биоресурсов к долговременным изменениям среды обитания. Кроме этого, установка многочисленных порядков ставных сетей создаёт препятствие к свободной миграции тихоокеанских лососей к местам нереста.
Так, любительское и спортивное рыболовство разрешено в устьевой части реки Аввакумовка Ольгинского района, где идёт основной нерест кеты. При этом в 2010 году наполняемость нерестилища составила 33,3 %, в 2011 году – 8,0%, в 2012 году - 38,0%, в 2013 году – 10,5%, что свидетельствует о снижении численности кеты, заполнившей нерестилища.
Пункт 73.2.4 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна разрешает использование сетных орудий лова по путёвкам в целях любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае. Именно этот пункт приморская прокуратура и предложила исключить.