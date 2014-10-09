Приморская прокуратура намерена запретить рыбалку сетями

Так, любительское и спортивное рыболовство разрешено в устьевой части реки Аввакумовка Ольгинского района, где идёт основной нерест кеты. При этом в 2010 году наполняемость нерестилища составила 33,3 %, в 2011 году – 8,0%, в 2012 году - 38,0%, в 2013 году – 10,5%, что свидетельствует о снижении численности кеты, заполнившей нерестилища.