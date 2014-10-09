"СКА-Нефтяник" готовится выйти против "Сандвикена" на Кубке мира-2014

«Это клуб с богатой историей, которая длится уже десятилетия. Нынешнее поколение чтит традиции и показывает стабильный, хороший хоккей. В прошлом году они стали чемпионами страны. Команда играет на больших скоростях, смотрит на несколько ходов вперёд. Соперник на самом деле очень серьёзный и грозный», — отметил тренер ХК «СКА-Нефтяник» Сергей Большаков.