"СКА-Нефтяник" готовится выйти против "Сандвикена" на Кубке мира-2014

Posted 9 октября 2014, 00:26
Published 9 октября 2014, 00:26
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Первым соперником хабаровского «СКА-Нефтяника» на международном турнире среди клубов Кубке мира – 2014 станет шведский «Сандвикен». С ним «армейцы» встретятся сегодня, 9 октября, в 18:45 (время шведское).
«Это клуб с богатой историей, которая длится уже десятилетия. Нынешнее поколение чтит традиции и показывает стабильный, хороший хоккей. В прошлом году они стали чемпионами страны. Команда играет на больших скоростях, смотрит на несколько ходов вперёд. Соперник на самом деле очень серьёзный и грозный», — отметил тренер ХК «СКА-Нефтяник» Сергей Большаков.
По его словам, одолеть соперника «СКА-Нефтяник» сможет благодаря организованным действиям в атаке и обороне. Как сообщает «Авторадио-Хабаровск», все травмированные игроки «армейцев» уже в строю.
«На сегодняшний день почти все после травм восстановились — Женя Корев и Кирилл Петровский. Ребята практически на 100 % поправились, участвуют в тренировках в общей группе. По остальным в принципе вопросов никаких нет», — отметил врач команды Игорь Шубин.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», хабаровский хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» 3 октября отправился в Швецию на самый престижный международный турнир по бенди, который продлится с 9 по 12 октября. Следующая встреча состоится 10 октября с норвежским «Стабеком».