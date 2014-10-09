Строителя из Хабаровского района оштрафовали за асфальтоукладчиков

Posted 9 октября 2014, 05:40
Published 9 октября 2014, 05:40
Modified 17 сентября 2022, 11:26
Updated 17 сентября 2022, 11:26
Прокуратура Хабаровского района оштрафовала сотрудника строительной фирмы за использование труда рабочих-нелегалов. Мужчина, работая в компании «Промышленное и гражданское строительство», принял на работу двух уроженцев Республики Армения, не имеющих разрешения трудиться на территории России. Никаких договоров с гастарбайтерами он также заключать не стал.
«В ходе плановой проверки на строительстве одного из строительных объектов села Мирного при проверке документов были выявлены нарушения по двум рабочим - уроженцам Армении. На территории России они находились законно, однако разрешения на работу у них не было. После выявления данного факта было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении работодателя. Он заплатит штраф. Накажут и иностранных граждан — их тоже ждёт денежное взыскание. На объекте они занимались укладкой асфальта», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» помощник прокурора Хабаровского района Дмитрий Ким.
Виновный знал о том, что у строителей нет необходимых документов, в чём и признался следователю. В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Согласно решению по обвинительному приговору, мужчине предстоит выплатить штраф 50 тысяч рублей.