Строителя из Хабаровского района оштрафовали за асфальтоукладчиков

«В ходе плановой проверки на строительстве одного из строительных объектов села Мирного при проверке документов были выявлены нарушения по двум рабочим - уроженцам Армении. На территории России они находились законно, однако разрешения на работу у них не было. После выявления данного факта было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении работодателя. Он заплатит штраф. Накажут и иностранных граждан — их тоже ждёт денежное взыскание. На объекте они занимались укладкой асфальта», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» помощник прокурора Хабаровского района Дмитрий Ким.