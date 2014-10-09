В Хабаровском крае пьяный отец зарезал годовалую дочь

Posted 8 октября 2014, 22:22
Published 8 октября 2014, 22:22
Modified 17 сентября 2022, 11:26
Updated 17 сентября 2022, 11:26
В Хабаровском крае начинается суд над отцом, который обвиняется в том, что в пьяном угаре зарезал свою годовалую дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Это преступление 32-летний мужчина, как считают представители правоохранительных органов, совершил в декабре прошлого года.
По их версии, житель села Весёлая Горка в районе имени Полины Осипенко пьянствовал со своей женой. Когда мужчина был уже в изрядном подпитии, на кухню, где продолжалось застолье, зашла оставленная без родительского внимания малышка. Она требовала к себе внимания. Это очень не понравилось пьяному отцу. Он схватил со стола нож и начал полосовать им ребёнка. Девочка погибла на кухне от потери крови, а убийца спокойно пошёл в соседнюю комнату спать. На крики матери сбежались соседи. Они вызвали полицию.
Проспавшись, мужчина отказался признаваться в жестоком убийстве маленькой дочери. Отрицал свою вину он и во время следствия. Однако сыщикам удалось собрать огромное количество доказательств против жителя Весёлой Горки. Теперь свою оценку им даст суд.