В Хабаровском крае пьяный отец зарезал годовалую дочь

По их версии, житель села Весёлая Горка в районе имени Полины Осипенко пьянствовал со своей женой. Когда мужчина был уже в изрядном подпитии, на кухню, где продолжалось застолье, зашла оставленная без родительского внимания малышка. Она требовала к себе внимания. Это очень не понравилось пьяному отцу. Он схватил со стола нож и начал полосовать им ребёнка. Девочка погибла на кухне от потери крови, а убийца спокойно пошёл в соседнюю комнату спать. На крики матери сбежались соседи. Они вызвали полицию.