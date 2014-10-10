Хабаровская больница всё-таки госпитализировала женщину без документов

Жительница села Мухен из района имени Лазо Хабаровского края Елена Шабельникова добилась госпитализации в 11-ю городскую больницу. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что медики этой клиники отказались лечить больную раком пациентку. У женщины не было медицинского полиса. Получить этот документ она не может без российского паспорта. Оформить российское гражданство Елена Шабельникова безуспешно пытается уже 13 лет. Русская гражданка Казахстана переехала в Хабаровск к матери по справке органов внутренних дел этой среднеазиатской республики. Перед отъездом у неё украли сумку с документами. Женщина получила подтверждение, что она родилась на Сахалине. Однако этого документа оказалось недостаточно для получения российского гражданства. Острая необходимость в паспорте возникла во время тяжёлой болезни. Врачи 11-й горбольницы уже оказывали помощь Елене Шабельниковой, за которую они не получат денег из фонда обязательного медицинского страхования.