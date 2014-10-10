Хабаровская больница всё-таки госпитализировала женщину без документов

Posted 10 октября 2014, 04:30
Published 10 октября 2014, 04:30
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Жительница села Мухен из района имени Лазо Хабаровского края Елена Шабельникова добилась госпитализации в 11-ю городскую больницу. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что медики этой клиники отказались лечить больную раком пациентку. У женщины не было медицинского полиса. Получить этот документ она не может без российского паспорта. Оформить российское гражданство Елена Шабельникова безуспешно пытается уже 13 лет. Русская гражданка Казахстана переехала в Хабаровск к матери по справке органов внутренних дел этой среднеазиатской республики. Перед отъездом у неё украли сумку с документами. Женщина получила подтверждение, что она родилась на Сахалине. Однако этого документа оказалось недостаточно для получения российского гражданства. Острая необходимость в паспорте возникла во время тяжёлой болезни. Врачи 11-й горбольницы уже оказывали помощь Елене Шабельниковой, за которую они не получат денег из фонда обязательного медицинского страхования.
«Чтобы добиться госпитализации моей дочери, я пошла в краевое министерство здравоохранения, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» мать Елены Татьяна Шабельникова. — Там показала результаты анализов, рассказала о тяжёлой ситуации с документами. Связались с главным онкологом, он попросил немного подождать. Через несколько минут мне сообщили, что дочь может ложиться на операцию. Её провели по какой-то экстренной схеме».
Главный врач 11-й городской больницы Хабаровска попросил Татьяну Шабельникову попытаться оформить полис. Однако в страховых компаниях женщине объяснили, что без паспорта гражданина России сделать это невозможно.
В краевом управлении Федеральной миграционной службы обещают изучить проблему Шабельниковой. Однако без восстановления казахского паспорта оформить гражданство России вряд ли удастся. Сейчас по упрощённой схеме его могут получить лишь переселенцы из Украины, которые прибыли в Россию, спасаясь от военных действий в Донбассе. На граждан Казахстана эта льгота не распространяется. Также по закону Елена не может принять участие в специальной программе содействия переселению соотечественников в Россию. Чиновники из консульства Казахстана в Омске посоветовали тяжело больной раком женщине отправиться в Среднюю Азию, восстановить паспорт, а потом отказаться от него. Однако Татьяна Шабельникова уверена, что её дочь просто не перенесёт такого путешествия.