Почему в Приморье растут цены на продукты

«Мы должны разработать комплекс мер, согласно которым продавцам будет невыгодно повышать цены на продукты. Это отнюдь не карательные акции. Продавцы должны понимать, почему для них лучше оставить социально приемлемый ценник, а не поднимать его на заоблачные высоты. Однако при этом мы должны учитывать, что бизнес, любой бизнес, ориентирован на получение прибыли, И вот нам необходимо выработать компромиссное решение в этой ситуации», – высказал свою точку зрения Павел Серебряков.