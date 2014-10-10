Почему в Приморье растут цены на продукты

Posted 10 октября 2014, 00:02
Published 10 октября 2014, 00:02
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Круглый стол «Цены и санкции: как уберечь потребителя от недобросовестных продавцов» обозначил целый ряд острых проблем, решение которых совместно пытались найти представители партии, администрации края, депутаты думы Владивостока и общественных организаций.
Как оказалось, уже с августа в крае стали отслеживать цены на 40 групп товаров. Из них – 13 относятся к категории социально значимых, остальные попадают под введённое правительством эмбарго. Пока специалисты не отмечают резкого роста цен на продукты.
«Хочу подчеркнуть, что наш мониторинг не выявил резкого скачка цен на продукты, как это случилось во многих регионах России, например, на Сахалине, Камчатке. Пока сильнее всего подорожало мясо птицы и рыба. Есть рост цен и на молочные продукты, но это сезонное повышение. Оно всегда происходит в осенний период», – рассказала директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль.
Приморье полностью закрывает свои потребности в картофеле и сахаре за счёт собственного производства, до 40 процентов молочной продукции. Наиболее напряжённой остаётся ситуация с мясом, его в крае производят порядка 20 процентов. Однако уже разработаны определённые меры для стабилизации ситуации.
«Среди проблемных продуктов – мясо. Ранее поставщиками мясной продукции были США, Канада и Австралия. На сегодняшний день подрядчики закрепили контракты с Уругваем, Бразилией, Эквадором, а также с некоторыми западными регионами России. К сожалению, полностью не можем закрыть потребности по свинине, но есть надежды на строящиеся в Китае три мясоперерабатывающих завода, с которыми в будущем будут заключены договоры», – рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия краевой администрации Андрей Бронц.
Как отметили эксперты, торговые сети Владивостока оказались социально ориентированными и не стали повышать цены на продукты. Однако никто не исключает возможности увеличения их в среднем на три процента. Единственный выход из такой ситуации – предусмотреть перечень экономических мер, уверен координатор партийного проекта «Народный контроль», вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.
«Мы должны разработать комплекс мер, согласно которым продавцам будет невыгодно повышать цены на продукты. Это отнюдь не карательные акции. Продавцы должны понимать, почему для них лучше оставить социально приемлемый ценник, а не поднимать его на заоблачные высоты. Однако при этом мы должны учитывать, что бизнес, любой бизнес, ориентирован на получение прибыли, И вот нам необходимо выработать компромиссное решение в этой ситуации», – высказал свою точку зрения Павел Серебряков.
Для получения объективной картины по росту цен важнейшим инструментом все эксперты признали мониторинг. Причём не только краевых властей.
«Этим, конечно, занимаются службы, которым положено заниматься, – Роспотребнадзор, исполнительная власть, но мы, как политическая партия, и общественные организации тоже должны этим заниматься. Мы можем и охватить больше районов, магазинов, рынков. Это очень большой плюс», - отметила секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева.
Своего рода ответом на рост цен может стать и возрождение программы «Город для людей». Она действовала во Владивостоке несколько лет назад. В её рамках в целой сети магазинов цены были существенно ниже, чем в остальных. С предложением вновь вернуться к доказавшей свою эффективность программе, но уже по всему Приморскому краю, выступил президент Лиги торговых предпринимателей Павел Гетман.
«Для предпринимателей это перераспределение потока. К нему заходят люди, где дешевле, у него вырастает выручка, вырастает за счёт оборота. И самое главное, что эти магазины будут центром сдерживания цен, и соседним магазинам, чтобы конкурировать с ними, придётся снизить торговую наценку», – объяснил свою позицию Павел Гетман.
Депутат городской думы Михаил Веселов обратил внимание всех участников круглого стола на вздорожавшую рыбу и рыбопродукцию. Людмила Талабаева напомнила о большой специфике рыбной отрасли, но подчеркнула, что рыбаки Приморья всегда были социально ориентированными и неизменно откликались на нужды сограждан. «Нужно разговаривать с рыбаками, с теми, кто имеет государственные квоты, очень плотно работать и прежде всего с Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Приморья», – заметила лидер краевого отделения «Единой России».
Итог встречи подвёл Михаил Веселов, подчеркнувший, что только совместные усилия помогут уберечь потребителей от недобросовестных продавцов.