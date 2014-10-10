Приморские полицейские поймали 3500 курильщиков

По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, нормативно-правовые акты, вступившие в силу в 2013 году, помимо обывателей коснулись продавцов табачной продукции, рекламодателей и владельцев помещений, в которых курение запрещено. С 1 июня этого года запрет на «вредную привычку» распространился на поезда дальнего следования, платформы пригородных электричек и суда дальнего плавания. Помимо этого курильщики лишились права побаловаться сигареткой в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, на рынках и внутри других торговых зданий. Курение на предприятиях осталось возможным при наличии специально отведённой комнаты или места.