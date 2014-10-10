Северокорейская делегация одобрила аграрные возможности Приморья

Posted 10 октября 2014, 02:49
Published 10 октября 2014, 02:49
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Во Владивостоке на днях состоялась встреча вице-губернатора Приморского края Александра Костенко с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Су Ёном.
На встрече стороны обсудили сотрудничество КНДР и Приморья в различных областях. Речь шла о возможном сотрудничестве в развитии энергетики, транспорта и логистики, а также спортивных и культурных обменах. Особое внимание было уделено проектам в сфере сельского хозяйства и трудовых ресурсов.
Во время визита Ли Су Ён посетил сельскохозяйственное предприятие «Дальневосточное» в Артёмовском городском округе. В высокотехнологичном производстве овощей, как и в сфере строительства, задействованы специалисты из КНДР.
Ли Су Ён сообщил, что КНДР готова развивать сотрудничество с Приморьем в аграрной сфере. Во время следующей встречи представители двух стран обсудят реализацию ряда совместных проектов.
Два дня назад РИА «Восток-Медиа» сообщало о визите делегации КНДР в Находку, где гости из Северной Кореи изучали возможность регулярных грузовых перевозок между портами Находкой и Раджин. Кроме того, в ходе дальневосточной поездки корейский министр побывал на Сахалине, где работают семь предприятий с северокорейским капиталом.