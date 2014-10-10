Северокорейская делегация одобрила аграрные возможности Приморья

Два дня назад РИА «Восток-Медиа» сообщало о визите делегации КНДР в Находку, где гости из Северной Кореи изучали возможность регулярных грузовых перевозок между портами Находкой и Раджин. Кроме того, в ходе дальневосточной поездки корейский министр побывал на Сахалине, где работают семь предприятий с северокорейским капиталом.