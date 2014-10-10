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Posted 10 октября 2014, 02:49

Published 10 октября 2014, 02:49

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Северокорейская делегация одобрила аграрные возможности Приморья

10 октября 2014, 02:49
Соседи готовы взаимодействовать в сфере сельского хозяйства

Во Владивостоке на днях состоялась встреча вице-губернатора Приморского края Александра Костенко с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Су Ёном.

На встрече стороны обсудили сотрудничество КНДР и Приморья в различных областях. Речь шла о возможном сотрудничестве в развитии энергетики, транспорта и логистики, а также спортивных и культурных обменах. Особое внимание было уделено проектам в сфере сельского хозяйства и трудовых ресурсов.

Во время визита Ли Су Ён посетил сельскохозяйственное предприятие «Дальневосточное» в Артёмовском городском округе. В высокотехнологичном производстве овощей, как и в сфере строительства, задействованы специалисты из КНДР.

Ли Су Ён сообщил, что КНДР готова развивать сотрудничество с Приморьем в аграрной сфере. Во время следующей встречи представители двух стран обсудят реализацию ряда совместных проектов.

Два дня назад РИА «Восток-Медиа» сообщало о визите делегации КНДР в Находку, где гости из Северной Кореи изучали возможность регулярных грузовых перевозок между портами Находкой и Раджин. Кроме того, в ходе дальневосточной поездки корейский министр побывал на Сахалине, где работают семь предприятий с северокорейским капиталом.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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