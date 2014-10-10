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Posted 10 октября 2014, 01:12

Published 10 октября 2014, 01:12

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

В воскресенье во Владивостоке пройдёт фестиваль "Всё выше и выше"

10 октября 2014, 01:12
Приморцы отметят Всемирный день воздушных змеев

Во Владивостоке 12 октября пройдёт 4-й фестиваль воздушных змеев «Всё выше и выше». Горожане запустят красочных бумажных змеев на центральной площади города и на мысе Кунгасном.

День воздушных змеев – World Kite Day – отмечается во всём мире во второе воскресенье октября. Первые упоминания о летающих воздушных полотнах встречаются ещё во II веке до нашей эры. Змеи с самого начала имели вид рыб, птиц, бабочек, жуков – и раскрашивались в яркие цвета. Наиболее распространён был змей-дракон, напоминавший не то крокодила, не то змею. Традиция массово запускать змеев в воздух для развлечения укоренилась с 1958 года, когда авиационный инженер Фрэнсис Рогалло изобрёл конструкцию без перекладин – распростёртой в воздухе её держал ветер. Сейчас запуск пилотажных змеев стал популярным видом спорта. В 1982 году прошли первые соревнования. Теперь в одной Америке в год устраивается около 50 массовых соревновательных запусков.

Мероприятие на владивостокской площади Борцов революции начнётся в 15:00. Все желающие смогут запустить змеев в небо. Волонтёры помогут новичкам держать конструкцию и управлять ею так, чтобы змей летел в заданном направлении.

Подобные фестивали проходят во Владивостоке уже три года. Как и ранее, организатором мероприятия стал Приморский краевой центр народной культуры при поддержке администрации Владивостока.

Совсем недавно РИА «Восток-Медиа» писало о проведении флешмоба «Летающий «Билайн» в бухте Лазурной (Шамора). Все отдыхающие могли принять в нём участие и научиться у профессионалов запуску воздушных змеев.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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