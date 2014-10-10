В воскресенье во Владивостоке пройдёт фестиваль "Всё выше и выше"

День воздушных змеев – World Kite Day – отмечается во всём мире во второе воскресенье октября. Первые упоминания о летающих воздушных полотнах встречаются ещё во II веке до нашей эры. Змеи с самого начала имели вид рыб, птиц, бабочек, жуков – и раскрашивались в яркие цвета. Наиболее распространён был змей-дракон, напоминавший не то крокодила, не то змею. Традиция массово запускать змеев в воздух для развлечения укоренилась с 1958 года, когда авиационный инженер Фрэнсис Рогалло изобрёл конструкцию без перекладин – распростёртой в воздухе её держал ветер. Сейчас запуск пилотажных змеев стал популярным видом спорта. В 1982 году прошли первые соревнования. Теперь в одной Америке в год устраивается около 50 массовых соревновательных запусков.