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Posted 11 октября 2014, 04:30

Published 11 октября 2014, 04:30

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

У берегов Приморья произошёл разлив нефтепродуктов

11 октября 2014, 04:30
Экологическая катастрофа случилась в Хасанском районе региона

Разлив нефтепродуктов обнаружили на южном побережье Приморья. Как сообщает ИА "Интерфакс", по факту организована проверка, к которой подключены природоохранная прокуратура, специалисты соответствующих контролирующих и правоохранительных органов. Они выехали на место происшествия для установления обстоятельств случившегося.

"Органы прокуратуры по сообщению оперативных служб об обнаружении в акватории Хасанского района разлива нефтепродуктов проводят проверку",— сообщила в субботу агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, нефтяное пятно было обнаружено местными жителями. По словам вице-губернатора Александра Лося, информация о пятне поступила в 9:30 утра сегодня, 11 октября. Местные жители рассказали, что наблюдают разлив в бухте Круглая Славянского залива. Чиновник добавил, что сейчас ситуация находится под контролем и последствия разлива устраняются.

К ситуации подключился губернатор региона Владимир Миклушевский, который поручил своему заместителю лично выехать на место экологической катастрофы.

"Площадь загрязнения — 150 на 200 метров. Я уже уведомил силовые структуры - МВД, ФСБ и прокуратуру о произошедшем. На месте уже работают специалисты, определяется размер ущерба. Спасатели приступили к уборке пятна", - доложил вице-губернатор Александр Лось Владимиру Миклушевскому.

Он также сообщил, что уже установлено, что бункеровочные операции минувшей ночью в заливе Славянка не производились. Однако в соседних бухтах стоят три судна. Предположительно, одно из них сбросило нефтепродукты в воду.

Это уже второй случай разлива нефтепродуктов в Хасанском районе за последние несколько месяцев. Как ранее писало РИА "Восток-Медиа", в июне 2014 года чёрная масса покрыла береговую полосу на протяжении около 8 километров в районе села Зарубино. Тогда, по информации вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, в море попало около 8 тонн нефти.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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