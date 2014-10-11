У берегов Приморья произошёл разлив нефтепродуктов

Это уже второй случай разлива нефтепродуктов в Хасанском районе за последние несколько месяцев. Как ранее писало РИА "Восток-Медиа", в июне 2014 года чёрная масса покрыла береговую полосу на протяжении около 8 километров в районе села Зарубино. Тогда, по информации вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, в море попало около 8 тонн нефти.