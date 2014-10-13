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Posted 13 октября 2014, 04:23

Published 13 октября 2014, 04:23

Modified 17 сентября 2022, 11:26

Updated 17 сентября 2022, 11:26

Хабаровские полицейские "накрыли" алкохранилище

13 октября 2014, 04:23
Сюжет
Происшествие
Общая стоимость спиртного составила 18 миллионов рублей

В Хабаровске полицейские перекрыли канал поставки контрафактной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД России, этническая группа поставляла спиртное из западных регионов страны и с Северного Кавказа.

«Разработка организованной группы велась с марта 2014 года. При очередной поставке крупной партии контрафактного алкоголя сотрудники полиции совместно с краевым управлением ФСБ провели операцию по задержанию её участников. Правоохранители провели обыски по 4 адресам», — отметила и. о. начальника пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Эльза Трифонова.

Полицейские изъяли около 82 тысяч бутылок контрафакта на сумму больше 18 миллионов рублей. В совершении преступления подозреваются два уроженца Азербайджана. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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